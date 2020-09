El Nuevo Libro De Carmen Santos, La Sombra De La Fibromialgia Una Maravillosa Obra Sobre Cómo Se Puede Vivir Con Una Enfermedad Silenciosa E Incurable

"En esta lectura les voy analizando como sufrí por años, con dolor en mis tendones, sin tener ninguna salida. Al cabo de los años el dolor se iba apoderando de mí y no había ninguna respuesta. No podía salir de ese laberinto en el cual me encontraba. Ya era en diferentes partes de mi cuerpo, hasta que mi doctor me preguntó cuáles eran los lugares que tenía más dolor, le expliqué y me dijo que era fibromialgia. Los lugares que yo le indicaba, científicamente, los médicos le llaman los puntos de la fibromialgia, condición que no tiene cura y ataca más a las mujeres que a los hombres"

Publicada por Page Publishing, el maravilloso libro de Carmen Santos, La Sombra de la Fibromialgia nos ofrece conocimiento y claridad sobre esta enfermedad, nos llena de esperanza y determinación para vivir de una manera equilibrada con este padecimiento.

Para los lectores que deseen experimentar esta aleccionadora e increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de La Sombra de la Fibromialgia en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

