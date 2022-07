El nuevo libro de Dir Been Dr, Sueños Lucidos, Consistencia, una maravilloosa obra, llena de hermosos pensamientos y tributos.

Viajando en un mundo paralelo y un mundo alternativo, supe que los llantos, no siempre son secados con mantos, y me pregunté: ¿En cuántas verdades y mentiras se desgarra un corazón a tiras?, entre miradas y sonrisas dos cuerpos antes estatuas inertes danzaron al son del soplar del viento. Y quién más que el tiempo me invitó a volar, y quién más que el silencio me enseñó a callar mientras me enseñaba a escribir con el alma, y mientras mis letras callan te invitan a volar sobre jardines que se secan en verano y reviven al escuchar el silbar del viento convertido en poesía e himnos de ángeles pidiendo clemencia a la lluvia. ¿Cuánta empatía pertenecía un rostro serio?, y no sé cuántas veces más voy a jugar a apostar por la vida, ¿hasta cuándo me tomaré un juego demasiado en serio?