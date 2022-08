El nuevo libro de Dircia Maria Terrero Cuevas, "Natura 3000: Como Desintoxicarse, Sanar Y Rejuvenecer Al Natural", es una maravillosa guía para sanar y armonizar el cuerpo y la mente.

LAGOS DE MIAMI, Florida, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro "Natura 3000: Como Desintoxicarse, Sanar Y Rejuvenecer Al Natural" por Dircia María Terrero Cuevas de la editorial Page Publishing, nos trae una maravillosa guía para estar más sanos y ser mejores seres humanos. El sanar y rejuvenecer empiezan en la mente, con buen juicio al escoger lo que uno come, y sobre todo lo que uno piensa, buenos pensamientos y buena actitud ante la vida. Un estilo de vida sano, natural y vegetariano es la mejor opción para lograr esa salud física y bienestar mental y espiritual deseados.

Natura 3000: Como Desintoxicarse, Sanar Y Rejuvenecer Al Natural

La señora Dircia nos dice: "Muy agradecida del Ser Supremo y de los grandes maestros yoguis de la India por haberme dado la luz para escribir este bello libro de luz para la humanidad y el cosmos... Los conocimientos vertidos en estas páginas místicas brindan al lector mucha salud, "sabiduría y optimismo", y entusiasmo por la vida para ser muy felices y sabios, para trascender lo humano, y realizar la espiritualidad plena, el Samadhi (Nirvana- la iluminación). ¡Namaste!"

La sanación y el rejuvenecer solo se dan al quitarle al cuerpo todo lo que lo intoxica y lo daña. Es decir, que mientras le echemos comida tóxica, chatarra, de baja calidad al organismo, este no tendrá las fuerzas, las energías necesarias para funcionar bien y producir tejidos nuevos sanos, flexibles y fuertes, no podrá regenerarse bien, lo cual contribuye a enfermedades y envejecimiento prematuro. Juventud no solo significa un cutis bonito, sino también tener coyunturas sanas, flexibles y resistentes; significa un cerebro sano con buenas facultades mentales como memoria, concentración y razonamiento.

Publicada por Page Publishing, el interesante libro de Dircia Maria Terrero "Natura 3000: Como Desintoxicarse, Sanar Y Rejuvenecer Al Natural" nos enseña la manera en que podemos mejorar nuestra existencia cuidando de nuestra salud mental y física, siguiendo esta importantísima guía.

Para los lectores que deseen experimentar esta hermosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra "Natura 3000: Como Desintoxicarse, Sanar Y Rejuvenecer Al Natural", en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

