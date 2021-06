El nuevo libro de Irene Vázquez, Mis Clases en Verso: My Lessons In Verse, una maravillosa obra que ayudará a los estudiantes en su preparación académica de una forma divertida.

Amante de la poesía popular. Irene Vázquez la utilizó magistralmente como instrumento de enseñanza.

Vázquez nos dice: "Este libro fue escrito con el propósito de ayudar a los niños en su preparación académica, por medio de la poesía en verso. Esta técnica de crear palabras que rimen es muy eficiente, para que los niños puedan asociar cosas y palabras.

Para mí como maestra, fue una experiencia maravillosa ver como los niños aprendieron con mucha facilidad, no sólo lectura y escritura, pero también otras materias. Fue para mí una gran satisfacción, ver los adelantos que tuvieron mis alumnos, ya que pudimos hacer un excelente trabajo de grupo en todas y cada una de las materias aquí planteadas".

Publicada por Page Publishing, el maravilloso libro de Irene Vázquez, Mis Clases en Verso: My Lessons In Verse, nos entrega una hermosa guía para los pequeños de casa, donde encontraran una manera divertida de aprender lo básico de varias materias académicas.

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra Mis Clases en Verso: My Lessons In Verse, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Acerca de Page Publishing:

Page Publishing es una editorial tradicional, que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1536800/Irene_Vazquez.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing