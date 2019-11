El nuevo libro de J. V. Del Val, "El Esplendor del Águila", una conmovedora obra cuyas líneas proporcionan sosiego en cualquier alma atormentada y una visión del mundo totalmente mágica y positiva

La crianza con mis antecesores me hizo amar la flora y fauna. Respetar el prójimo y ser una persona positiva, porque el águila es la reina de las aves, de las altas montañas, puede ver las alturas y saca del lago pescados de gran tamaño. No tan sólo eso, se renueva después de los treinta años, se estrella contra las rocas, renovando así sus garras ese es el "Esplendor del Águila". Eso debemos imitar los humanos, dañamos nuestro cuerpo con las atrocidades que en el pasado nos sucedió. Debemos imitar el águila cuando alza el vuelo nunca mira atrás. Olvidemos el pasado, al maligno; mira de frente y perdona, si lo haces, tú estás perdonándote. Si vas buscando a Dios, no irás muy lejos por que Dios está en tu ser"