El nuevo libro de José Manuel Hernández Gutiérrez, Cuando las manos sudan en exceso. Interioridades y Secretos, interesantes recomendaciones sobre la hiperhidrosis palmar

En 2014 comienza una experiencia fuera de Cuba. Dos años en Chile, en Hospital Santa Cruz, desarrollándose en su profesión con éxito y adaptándose a las nuevas condiciones y donde rinde nuevamente exámenes para validar nuevamente sus estudios médicos.

Actualmente se desarrolla como House Physician en el Baptist Hospital of Miami, Florida, EE. UU.

La experiencia como escritor está relacionada con unos 30 artículos científicos en revistas médicas, fundamentalmente de cirugía, en países como Cuba, México, Uruguay y Chile. Este libro es una motivación especial que se genera por la necesidad que ve el autor en difundir estos conocimientos y va dirigida fundamentalmente al público general, sin excluir a los profesionales de la salud.

La hiperhidrosis palmar constituye una enfermedad en sí misma, y no simplemente "una condición particular de sudar excesivamente en algunas personas, probablemente a consecuencia del estrés" como piensan muchos. Cuáles son las causas, síntomas que se presentan, exámenes para hacer el diagnóstico, el mundo interior de quienes la padecen, eventuales complicaciones de la enfermedad en si o de sus tratamientos, las opciones de tratamientos realmente válidas y las que no, la cirugía como curación definitiva, situaciones especiales: niños, mayores de 45 años, enfermedades crónicas asociadas, embarazadas, hiperhidrosis ligera, localización facial, localización axilar o localización plantar, son los aspectos que desarrollamos para el conocimiento de los enfermos fundamentalmente, pero también para los profesionales de la salud. Las frustraciones que sufren los pacientes en su desarrollo socio-personal y el grado variable de afección psíquica que los puede acompañar, matizan el comportamiento de estos pacientes con una tendencia a esconder los síntomas y no a buscar ayuda.

Todo lo anterior y recomendaciones generales al final, se desarrollan a todo lo largo de la obra.

Publicada por Page Publishing, el interesante libro de José Manuel Hernández Gutiérrez, Cuando las manos sudan en exceso. Interioridades y Secretos, nos trae información valiosa sobre esta condición, así como recomendaciones para combatirla.

Para los lectores que deseen experimentar esta interesante experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Cuando las manos sudan en exceso. Interioridades y Secretos en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

