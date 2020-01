El Nuevo Libro De Juan Luis Rosales, La Vida Es Un Poema Y Un Poema Es La Vida, Es Una Hermosa Obra Donde Cada Poema Personifica La Realidad De La Vida

Juan Luis nos comenta acerca de su más reciente obra: "Solo quiero confesar que yo nunca he buscado ninguno de mis escritos, sino que, al contrario, ellos me han buscado a mí, aparecen como por arte de magia en mis pensamientos, cerca de mis oídos o simplemente ante mis ojos; es por eso por lo que me divierte escribir acerca de personas, lugares o cualquier tema del pasado y actualidad. Mi inspiración ha sido la vida que me ha tocado vivir porque me ha regalado todas estas pequeñas historias que hoy quiero compartir con todos ustedes".