El nuevo libro de Lilliana Sánchez, My first aid Devices, Mis Primeros Dispositivos de Ayuda, un compendio de recomendaciones para la educación de sus hijos.

Desde 2010 ejerce como interprete Bilingüe Medica en hospitales e instituciones médicas para ayudar a inmigrantes de habla hispana en sus consultas con limitaciones de expresarse en Ingles.

También desde 2018 colabora con el Condado de Grundy, Illinois como Instructora Bilingüe de Primeros Auxilios de Salud Mental en los Jóvenes de los Estados Unidos. impartiendo talleres para las personas con familiares y amistades que pudieran tener desórdenes mentales, síntomas de depresión, ansiedad y pensamientos de suicidio en todo el territorio nacional. Actualmente reside en Joliet, Illinois junto con su esposo Edward Mueller.

Este libro está dedicado a todos los padres que se vean en la necesidad de adquirir dispositivos de ayuda para el desarrollo de sus criaturas. Como educadora de Padres/Visitadora de Hogares; ha sido parte de mi vida el referir, apoyar y asistir a mis familias, cuando sus hijos por circunstancias adversas nacen con habilidades especiales y no saben cómo afrontar este tema.

Publicada por Page Publishing, el interesante e increíble libro de Lilliana Sánchez, My first aid Devices, Mis Primeros Dispositivos de Ayuda, nos trae recomendaciones y consejos para aplicar herramientas educativas al desarrollo continuo de los niños. El libro de una manera didáctica beneficiará toda la familia para aprender y jugar juntos.

Para los lectores que deseen experimentar esta interesante experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de My first aid Devices, Mis Primeros Dispositivos de Ayuda en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

