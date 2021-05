El nuevo libro de Lydia Correa Ferniza, El llamado de Dios: Biografía de mi Padre, una increíble biografía, donde conoceremos el nuevo significado de esperanza

PALMDALE, Calif., May 12, 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro El llamado de Dios: Biografía de mi Padre, por Lydia Correa Ferniza de la editorial Page Publishing, nos entrega la vida de su padre, cuya historia tiene el propósito de animar a personas que estén pasando por conflictos, pruebas, y sufrimientos, sin poder comprender el porqué de la situación, se sienten abandonados por Dios. Claman a Él diciendo que su vida no tiene sentido. Esta biografía puede ayudar a fortalecer su fe, a cualquier persona, no importa la difícil situación por la que esté pasando.