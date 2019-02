El nuevo libro de Mark Ledher, "Federico La Tragedia del Bullying", es una historia esplendida, real y demostrativa de lo que significa el acoso escolar en este mundo.

"Federico es un chico adinerado, inocente y tímido de 15 años, que no conoce el amor de sus padres porque están más preocupados en las cosas materiales que dar amor a sus hijos y lo que ellos no saben es que, Federico es víctima del acoso de sus compañeros de clases de su escuela; en especial de Fabrizzio, mejor conocido como Lucifer, que tiene un pasado oscuro que le atormenta derramando todo su odio en Federico y haciéndole la vida imposible, sin piedad, sin importarle las consecuencias. En cierto momento Federico llega a tener un nuevo amigo, Lucas que se convierte en su protector y lo defiende de todos quienes quieren hacerle bullying y de todas las maldades de Fabrizzio, pero este hará todo lo posible para sacar del camino a Lucas y Federico quiere enfrentar a Fabrizzio pero su miedo y temor son más grandes por las amenazas de Fabrizzio. La vida de Federico se convertirá más aún en un inferno del cual no podrá salir fácilmente y tendrá que tomar una drástica decisión, para poder acabar con este dolor que vive día a día. Entonces ¿Federico podrá salvarse de aquel infierno o tomará una decisión equivocada? Una que marcará para siempre a sus familiares y amigos".

Publicado por la editorial Page Publishing, con sede en la ciudad de New York, la obra de Mark Ledher, "Federico La Tragedia del Bullying", es una historia llena de enseñanzas que nos abre los ojos al abanico de sentimientos que se pueden reflejar en una situación como el acoso escolar; sentimientos que van desde el auto desprecio hasta la valentía y el miedo a morir.

Para los lectores que deseen vivir una experiencia conmovedora y muy real, pueden hacerlo, a través de la lectura de esta maravillosa novela, concretando la compra de "Federico La Tragedia del Bullying", en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

