El Nuevo Libro De Miguel Rivera, Huellas De Mi Caminar, Es Una Gran Historia Llena De Lecciones De Vida, Donde Se Nos Muestra Que En El Caminar Está La Vida

En ocasiones cautivo de su propio diario vivir, solo contra el mundo, y avasallado por la situación de soledad y pobreza que lo rodea, nuestro relato nos lleva a reflexionar, por un lado, la presencia de Dios en nuestras vidas, y muestra con claridad las directrices para nuestro caminar, y aunque no logremos lo que nos planteamos, nos lleva de su mano hacia lo que necesitamos para nuestro bien y de su gloria. Y por el otro lado, nos enseña, que en el mundo hay muchas personas que, aunque no nos conozcan, son capaces de aportar en todos los aspectos de la vida, porque creen en ti y en que siempre habrá un mejor mañana para todos.

Publicado por la editorial Page Publishing, la obra de Miguel Rivera, Huellas De Mi Caminar, nos invita a caminar más despacio por la vida, y que no solo basta con mirar, si no la necesidad de ver a nuestro alrededor, siempre hay alguien que necesita una ayuda. De seguro, hoy no serás tú, pero siempre habrá otros.

Para los lectores que deseen vivir esta invaluable experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Huellas De Mi Caminar, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

