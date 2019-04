El nuevo libro de Nelson Encarnación, "Reforma a Encarnación" una obra que nos abrirá las puertas al conocimiento intrínseco del hombre

Encarnación abre un mundo de explicaciones y un sinfín de preguntas de manera sensata y real: "El perdón de los pecados es necesario para la salvación, pero no es salvación. ¿Qué es perdón de pecados? ¿Qué es salvación? ¿Qué es libre albedrío? ¿Qué es voluntad humana? ¿Qué es creer? ¿Qué es no creer? ¿Qué es fe objetiva? ¿Qué es fe subjetiva? ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué no me debo de sentir culpable? ¿Por qué el hombre se salva? ¿Por qué el hombre se pierde? Establecemos que el hombre no se pierde porque peca. Estas son algunas de las preguntas que buscamos respuesta, y que son importantes para los que honestamente quieren saber la verdad."