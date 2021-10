El nuevo libro de Rafael Fellové, Dinero, ¿para qué?, una increíble filosofía, indispensable si queremos alcanzar la paz mental.

Rafael Fellové hombre positivo y de firmes convicciones. Su objetivo se ha conseguido gracias a su perseverancia. Siempre ha preservado sus valores humanos, y en base a eso, ha sobrevivido en EE.UU. durante cuarenta años. Su tenacidad y mente positiva le ha llevado a superar todos esos obstáculos que por el idioma y las diferentes costumbres siempre son difíciles de afrontar. Sus escritos, que suelen ser novelas, están basados en historias reales que no son muy comunes y por lo tanto para muchas personas son ficción, por lo que ha cambiado los nombres, lugares y parte de las historias para no involucrar a personas en las que tenían confianza.

Cuando hay dinero, todo se puede hacer y comprar, no obstante, hay cosas que no se pueden comprar porque su valor no es material. En la vida, a veces hay muchas situaciones que duelen y no son fáciles de sanar ya que tardan mucho en aceptarlas como son. Y éstas dejan cicatrices muy profundas e indelebles.

Publicado por Page Publishing, el increíble libro de Rafael Fellové, Dinero, ¿para qué?, una historia llena de sabiduría. Aprenderemos a ser felices cuando aprendamos que el dinero no sirve para todo.

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Dinero, ¿para qué?, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1661571/Rafael_Fellove.jpg

FUENTE Page Publishing

