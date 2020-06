El nuevo libro de René Silva, El Rugido Del Jaguar, El Soldado, gran obra, que relata la cruel situación social de los pueblos latinoamericanos durante el año 1950

Silva nos entrega su investigación y su experiencia a través de El Rugido Del Jaguar, El Soldado y nos dice: "Estimado lector, mi nombre real y verdadero es Rene Silva. No les estoy escondiendo nada de nada, a lo que ustedes están leyendo a solo un movimiento de la yema de su dedo para dar vuelta a la siguiente hoja y trasladarse en un viaje hasta mediados del siglo XX, al año 1950. ¿Preparados?

Esta es una historia real y verdadera, con nombres y apellidos, que, aunque ustedes no los conozca, o tal vez no les interesa conocerlos, se darán cuenta de las penurias que viven nuestros pueblos latinos que, aunque no igual, son semejantes.

Miseria, hambre, robos, motines, y asesinatos porque la economía, la sociedad, la cultura, no se ha tomado el tiempo para dedicarle a sus conciudadanos un poco de educación, aunque sea básica, lo que es necesario para saber distinguir por su propia cuenta, lo que es el bien o el mal. Fue una lucha dura y cruel en contra de la hiena asesinas, vamos a hacer un compromiso… ustedes adquieren mi libro, y yo me comprometo a mantenerlos ocupados y en suspenso, página tras página, hasta su final, ¿trato hecho?"

Publicada por Page Publishing, la excelente historia de René Silva, El Rugido Del Jaguar, El Soldado es un trabajo impresionante, que traslada al lector al año 1950, en una Latinoamérica azotada por el caos.

Para los lectores que deseen vivir esta interesante experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de El Rugido Del Jaguar, El Soldado, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Acerca de Page Publishing :

Page Publishing es una editorial tradicional con sede que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1177239/Rene_Silva.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing