El Nuevo Libro De Teresita Luévano, This Was Our Childhood: Así Fue Nuestra Niñez, Una Maravillosa Obra, Que Relata La Niñez De La Autora

Esta es la historia de Rosa, quien durante toda su vida fue llevando un diario de los acontecimientos que ha vivido a lo largo de todos sus años; La autora nos dice: "En este libro, yo, Rosa, te llevo a través de mi vida, desde la niñez hasta la actualidad. Recuerdo personas, abusos y buenos momentos. Este libro comenzó como un diario. Yo anoté pensamientos que vinieron a mi mente. No todas las piezas están en orden secuencial y los nombres de personas han sido cambiados, pero la historia es la misma. Mi esperanza es que mi historia toque el corazón de personas y paren la violencia doméstica, y los abusos de niños y animales"

Publicada por Page Publishing, el increíble libro de Teresita Luévano, This Was Our Childhood: Así Fue Nuestra Niñez, nos cuenta la historia de Rosa, y de cómo superó los obstáculos que la vida decidía colocarle en el camino. Acompañemos a Rosa y aprendamos sobre la superación personal y las ganas de vivir honradamente.

Para los lectores que deseen experimentar esta aleccionadora y maravillosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de This Was Our Childhood: Así Fue Nuestra Niñez en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

