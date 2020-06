El nuevo libro de Victoria Navarro, El Dolor De Los Profesionales Escondido Como Un Antifaz, una obra que ofrece lo necesario para lograr la pacífica transformación de la vida

Navarro nos trae un compendio de lecciones para mejorar nuestra vida; en muchos países del mundo, muchas personas profesionales se han privado de la vida que se merecen, no pudieron vencer el miedo, la desesperación y la depresión, no fueron capaces de buscar ayuda, no tuvieron en cuenta que Dios es nuestro refugio y esperanza. ¿Como podemos confiar en Dios, y dar gracias por la vida y valorarla?

Victoria Navarro nos comenta: "A veces se toman decisiones equivocadas, ¿cómo salir de ellas?, ¿cómo tomar mejores decisiones en la vida? No todo está perdido, siempre habrá un rayo de luz si confiamos en Dios y en nosotros mismos. Analiza cada problema que se te presente y recuerda que eres un ser humano con necesidades. La familia es muy importante en la lucha en contra del orgullo y el miedo. Solo así te podrás quitar el antifaz, ¿cómo no amar la vida si es bella? Todo problema tiene una solución. No calles lo que te hace daño, enfrenta la realidad por más dura que sea, así transformarás tus pensamientos. He aquí algunos pasos para una vida llena de bienestar, salud y amor".

Publicada por Page Publishing, la fantástica historia de Victoria Navarro, El Dolor De Los Profesionales Escondido Como Un Antifaz, es un trabajo hermoso, que refleja la realidad de muchas personas, pero también nos muestra el camino hacia la verdad y la iluminación, a través de algunas prácticas de respeto y amor, se podrá alcanzar una vida llena de paz y amor.

Para los lectores que deseen vivir esta interesante experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de El Dolor De Los Profesionales Escondido Como Un Antifaz, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

