El nuevo libro de Virgilia Lima, El Amor que Vale para Todos los Días, un libro maravilloso lleno de devocionales que ayudarán a los lectores a comprender el amor

El amor que vale para todos los días, devocionales diarios para matrimonios.

El verdadero significado de la vida está en amar a Dios y al prójimo sin importar quién eres o qué haces. Lo importante es amar, porque el amor es el ingrediente perfecto que da la sazón más importante de toda relación significativa y es fundamental para una verdadera vida en Jesucristo, porque tu calidad de vida se relaciona directamente con la cantidad de amor que fluye en ti, y a través de ti hacia los demás. Aunque a menudo se pasa por alto, el amor vale mucho más que las riquezas y la fama, o el honor, o la lujuria; estas cosas pasarán, pero el amor permanece. Puedes sentirte satisfecho sin las demás cosas, pero no sin amor. La ausencia de amor dejará un vacío demoledor. Cuando no está presente tu espiritualidad, tus obras se tornan egoístas y pocos sinceros, si el amor no es la motivación, será desabrida sin amor e insatisfactoria y carecerá de sentido.

Publicada por Page Publishing, el maravilloso libro de Virgilia Lima, El Amor que Vale para Todos los Días nos trae un libro lleno de información sobre el amor, y cómo su ausencia significa la muerte espiritual.

Para los lectores que deseen experimentar esta hermosa e increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra El Amor que Vale para Todos los Días, en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

