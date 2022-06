El nuevo libro de Winston E. Malcolm Baxter "God Loves Cancer People Too" es una muestra sincera del amor eterno y la gracia sanadora de Dios en tiempos de lucha.

El reciente lanzamiento "God Loves Cancer People Too" del autor de Page Publishing, Winston E. Malcolm Baxter, comparte palabras inspiradoras de Dios a través de la poesía que brilla la luz y alienta a las personas de todo el mundo a ser valientes y tener fe.

Winston E. Malcolm Baxter es un contador público certificado panameño, administrador de empresas, abogado, economista y especialista en metodología del inglés como segundo idioma. También es ciudadano de los Estados Unidos con estudios en gestión de marketing y asistencia legal. Ha escrito varios libros y artículos para el American TESOL Institute. Sus libros anteriores son: "Panama's Contributions to the Development of the United States' Capital Accumulation and Power" (inglés) y "Panamá y sus formas de contribuir a la acumulación de capital y poder de los Estados Unidos".

SEFFNER, Fla., 29 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Presenta su nuevo libro "God Loves Cancer People Too" (Dios ama a las personas con cáncer también) una maravillosa variedad de versículos que contienen aliento espiritual para todos mientras enfrentan una vida de desafíos y problemas inesperados. Es una colección de poemas escritos en inglés y español que trabajan juntos para tocar los corazones de muchos creyentes; contar una historia acerca del cáncer y la lucha y la esperanza que viene con ella.