El nuevo libro de Yaima Galvez, Errores en la Adolescencia e Incertidumbre en la Madurez, una magnífica obra, nos cuenta la vida dolorosa de una emigrante violada, maltratada por el destino que nunca perdió su rumbo.

No es solo un libro, no, cada página escrita es la vida de Sofía, en sus líneas se refleja su tristeza y recuerdos de escuchar su madre llorando en un rincón por no tener comida para sus hijas, la lucha de un amor que de tanto amarse terminaron en odio y desprecio, pero más que nada, la cruel realidad de un país envuelto en silencio, pues su brisa cálida solo trae dolor de madres que sufren por sus hijos perdidos en el mar buscando un futuro no encontrado, donde la oscuridad de la noche solo es testigo del llanto de unas simples niñas vendiendo su cuerpo como jineteras para sobrevivir.

Publicada por Page Publishing, el maravilloso libro de Yaima Galvez Errores en la Adolescencia e Incertidumbre en la Madurez es una obra que nos muestra la verdadera cara del mundo de los inmigrantes en cualquier parte del mundo, que cuando el hombre escapa de algo tan grande como el destino, este se mete en la maleta y te persigue.

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble e interesante experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Errores en la Adolescencia e Incertidumbre en la Madurez en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

