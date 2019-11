El Nuevo Libro Publicado Por Rosa Ajanel, The Heart Of A Young Immigrant Mother, Es Un Relato Acerca De La Cruda Realidad Que Deben Pasar Las Personas, Y Especialmente Los Jóvenes, Para Emigrar A Los EE. UU.

La autora Rosa Ajanel nos comenta acerca de su obra: "En este libro hablo acerca de las razones por las que muchas personas de Centroamérica emigran a los Estados Unidos. También hablo de cómo fue mi viaje y de cómo crucé el desierto de los Estado Unidos para llegar a este país. En la realidad, la mayoría de nosotros los migrantes tenemos un pasado que ha marcado nuestras vidas, y me atreví a hablar de esto para que todas las personas del mundo vean la cruda realidad que tenemos que pasar para llegar a los Estados Unidos".

Publicado por la editorial Page Publishing, con sede en la ciudad de New York, la obra de la autora Rosa Ajanel, The Heart of a Young Immigrant Mother, es un relato de la travesía que realizan miles de migrantes centroamericanos, dejando atrás familias y bienes personales en la búsqueda de un mejor futuro para ellos y los suyos.

Para las personas que deseen deleitarse con esta conmovedora historia de lucha, resistencia y sacrificio, pueden hacerlo a través de la lectura de este libro realizando la compra de The Heart of a Young Immigrant Mother en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Acerca de Page Publishing:

Page Publishing es una editorial tradicional con sede en la ciudad de Nueva York que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031916/Rosa_Ajanel.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing