El nuevo método de prueba de soplete y lijado de UL Solutions ofrece un enfoque estandarizado para evaluar losmateriales de las carcasas de las baterías de los vehículos eléctricos

UL Solutions presenta su más reciente servicio para la evaluaciónde materiales de la carcasa en las baterías: Soplete y lijado, diseñado para proporcionar un enfoque estandarizado a proveedores de materiales para vehículos eléctricos y usuarios finales.

NORTHBROOK, Illinois, 24 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, líder global en ciencias de la seguridad aplicada, anunció hoy su nuevo método de prueba de soplete y lijado (TaG) para la evaluación de materiales de la carcasa en baterías para vehículos eléctricos (VE). Las carcasas de baterías y el material con el que se fabrican, desempeñan un papel fundamental en la seguridad de los vehículos eléctricos. El método de prueba TaG incorpora pruebas a pequeña escala que ayudan a predecir el rendimiento del material en caso de fuga térmica.

Las carcasas de baterías y el material con el que se fabrican, desempeñan un papel fundamental en la seguridad de los vehículos eléctricos. El método de prueba de soplete y lijado (TaG) de UL Solutions incorpora pruebas a pequeña escala que ayudan a predecir el rendimiento del material en caso de fuga térmica. (PRNewsfoto/UL Solutions)

Las baterías de vehículos eléctricos normalmente cubren toda la base de un vehículo. Los materiales utilizados para albergar estas baterías deben soportar los esfuerzos debido a la fuga térmica. El método TaG simula altas temperaturas e impactos mecánicos en un evento de fuga térmica de la batería para clasificar los materiales en las carcasas de las baterías.

A medida que la industria automotriz busca disminuir el peso de muchos componentes, los fabricantes de equipos originales (OEM) están cambiando cada vez más los materiales de las carcasas en las baterías por plásticos y compuestos. Los OEM deben elegir un material adecuado para la carcasa antes de desarrollar un prototipo costoso a fin de minimizar los gastos y evitar posibles problemas de seguridad. Al clasificar los materiales, TaG puede reducir la cantidad de materiales que se requieren para realizar pruebas de validación y crear los prototipos a gran escala, lo que puede ser costoso y llevar mucho tiempo para los OEM.

UL 2596, Test Method for Thermal and Mechanical Performance of Battery Enclosure Materials (Método de prueba para el desempeño térmico y mecánico de los materiales de las carcasas en baterías), estandariza los métodos de prueba para evaluar los materiales de las carcasas en las baterías de vehículos eléctricos. Se estima que el método de prueba TaG se publicará como una adición a UL 2596 en 2023.

Acerca de UL Solutions

Un líder mundial en ciencia de la seguridad aplicada, UL Solutions transforma los desafíos de seguridad, protección y sostenibilidad en oportunidades para nuestros clientes en más de 100 países. UL Solutions ofrece servicios de prueba, inspección y certificación, así como productos de software complementarios y ofertas de asesoramiento que respaldan la innovación de productos y el crecimiento comercial de nuestros clientes. Las Marcas de Certificación de UL sirven como un símbolo reconocido de confianza en los productos de nuestros clientes y reflejan un compromiso inquebrantable para avanzar en nuestra misión de seguridad. Ayudamos a nuestros clientes a innovar, lanzar nuevos productos y servicios, navegar por mercados globales y cadenas de suministro complejas y crecer de manera sostenible y responsable hacia el futuro. Nuestra ciencia es su ventaja.

CONTACTO DE PRENSA:

Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

Teléfono: +1 (847) 664.8425

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1914476/TaG.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpg

FUENTE UL Solutions

SOURCE UL Solutions