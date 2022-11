El nuevo museo de Hangzhou ofrece un vistazo a la espléndida cultura china antigua

HANGZHOU, China, 22 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 22 de noviembre de se inaugurará en Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang, en el este de China, un museo muy esperado por muchos fanáticos de la historia de todo el país, que ofrece un vistazo a la vida y la cultura de uno de los períodos más glamorosos de la antigua China.

La apariencia externa del Museo del Palacio de Deshou de la Dinastía Song del Sur (PRNewsfoto/AUSTRALIAN ASSOCIATED PRESS (AAP))

Entre las numerosas dinastías antiguas de China, en lo que respecta a la belleza de artefactos, arquitectura, literatura y arte, la dinastía Song, que se remonta a alrededor de mil años, es una opción popular para muchos expertos chinos y personas comunes.

Y si la gente quiere sentir el esplendor de la dinastía Song en una ciudad, Hangzhou es sin duda el lugar indicado al cual acudir.

Esto se debe a que Hangzhou, una ciudad internacional famosa por su economía digital, fue alguna vez la capital de la dinastía Song del Sur. En 1138 A.D, Zhao Gou, el emperador fundador de la dinastía Song del Sur, estableció la capital en Lin'an (ahora Hangzhou), que dio inicio a un rápido desarrollo y se convirtió en el centro político, económico y cultural de la dinastía Song del Sur, lo que dio lugar a una gloriosa historia en la historia del desarrollo de las ciudades antiguas.

Por lo tanto, al igual que el río Qiantang que cruza la ciudad, los retazos de la encantadora cultura de la dinastía Song han estado nutriendo a Hangzhou, lo que lo convierte en un lugar lleno de glamour y cultura próspera.

Más de 800 años después, con el cambio de los tiempos y el desarrollo de la construcción urbana, la capital de la dinastía Song del Sur que alguna vez fue próspera ahora está enterrada bajo tierra.

Hangzhou necesita algunos lugares visibles para contarle hoy a la gente la historia de la dinastía Song del Sur. Los residentes contemporáneos están ansiosos por descubrir el misterio de la historia, así como por sentir la elegancia y el encanto de esa era a través de la porcelana, el ladrillo y los azulejos desenterrados.

El Museo del Palacio de Deshou de la dinastía Song del Sur es una llave para abrir la vida cultural de esa era al público.

El Palacio de Deshou de la dinastía Song del Sur, construido en 1162, fue la residencia del emperador Zhao Gou después de abdicar y constituye un reflejo la ciudad imperial de la dinastía Song del Sur.

Es la reliquia histórica y cultural más importante de la dinastía Song del Sur existente y excavada en Hangzhou, y también es una de las edificaciones con los más altos estándares rituales de la dinastía Song del Sur en China, por lo que ocupa una posición importante en la historia de la antigua arquitectura y los jardines chinos.

Por supuesto, la antigua residencia desapareció hace mucho tiempo. El sitio del Palacio de Deshou fue descubierto por primera vez en 1984. Tras cuatro excavaciones arqueológicas a gran escala, se encontraron los grandes cimientos del palacio, carreteras de ladrillos, cimientos de roca, instalaciones de drenaje y muchas otras reliquias, que sirven como ventanas de evidencia arqueológica para ofrecer a las personas un vistazo al estilo del jardín real y la tecnología de jardinería utilizada en la dinastía Song del Sur.

La construcción del Museo del Palacio de Deshou de la dinastía Song del Sur comenzó el 28 de diciembre de 2020. Tras casi dos años de construcción, el elegante edificio de estilo Song es, de hecho, un escudo de protección de reliquias, debajo del cual se exhiben las ruinas del salón principal.

Es una restauración del sitio subterráneo construido de acuerdo con la apariencia y escala originales estimadas según la investigación de los libros de construcción, pinturas y hallazgos arqueológicos de la dinastía Song.

Esta restauración simbólica es solo una pequeña parte del museo, que sirve como refugio protector para las ruinas y también permite a las personas apreciar intuitivamente la belleza arquitectónica de la dinastía Song del Sur.

En particular, durante ese período se han restaurado y exhibido un gran número de jardines arquitectónicos.

Con el fin de hacer posible que el público vea el sitio de una manera más vívida, en toda la zona del museo se han creado 10 sitios con pantallas digitales. Puede conocer el Palacio de Deshou y el paisaje arquitectónico del palacio real en diferentes períodos a través de dispositivos interactivos 3D, largos desplazamientos dinámicos, proyección digital, realidad aumentada interactiva y realidad virtual.

A través de la integración orgánica del sitio original y los medios digitales, así como la interpretación inmersiva e interactiva y la exhibición de la información del sitio, la belleza de la arquitectura y el jardín de la Dinastía Song del Sur se reproduce por primera vez en China en función de una restauración dedicada.

Hoy, saliendo del museo, los genes de la cultura Song Yun podrían encontrarse en todas partes, ya que han sido grabados en el espíritu y la sangre de la ciudad.

Al quemar incienso, preparar té, colgar fotografías y hacer arreglos florales, las cuatro actividades de ocio de la dinastía Song mencionadas por Wu Zimu en su libro que representa la vida en la antigua Hangzhou podrían verse fácilmente en la actualidad. La carne Dongpo, el pastel de mantequilla y el pastel de Dingsheng se han convertido en símbolos culinarios de la ciudad. También se vislumbran habilidades para la fabricación de licores chinos Hongqu y licor Song del Sur, habilidades de brocado de Hangzhou, etc. La búsqueda de la estética de la vida por parte del pueblo Song se ha integrado en la vida de la gente de la actualidad, y se ha convertido en el punto de conexión de los genes culturales.

El escritor británico Alain de Botton comentó que cuando llamamos "hermosa" a una silla o una casa, realmente estamos diciendo que nos gusta el estilo de vida que tales elementos sugieren.

El museo ha atraído gran atención porque ha atravesado las brumas de la historia para dar a conocer el estilo de vida de la dinastía Song del Sur, así como la política, la cultura, el arte y la estética de la vida en esa época. El entorno social de la dinastía Song del Sur creó el pensamiento y la vida orientales, y también dio forma a una nueva altura de la estética oriental. Su encanto permanente aún nutre Hangzhou y la vida de las personas hoy en día.

Hace más de 800 años, Hangzhou fue testigo del auge del arte y la cultura, así como de la prosperidad y el estilo de vida elegante de la población local. Tras más de 800 años, la atmósfera social de apertura, tolerancia e innovación sigue siendo fuerte. Con una historia local de más de 1.000 años, la encantadora cultura de la dinastía Song se ha convertido en la nota espiritual del sueño de modernización china de Hangzhou para promover la prosperidad común.

Cuando tenga la oportunidad de visitar Hangzhou, además de recorrer el Lago del Oeste, no olvide visitar el Museo del Palacio de Deshou de la Dinastía Song del Sur. Entre las magníficas pinturas de la dinastía Song, la cálida porcelana y el vívido juego de luz y sombra, se puede conocer el estilo consagrado de Hangzhou y el código cultural de su inquebrantable vitalidad.

Enlaces a las imágenes adjuntas:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434399

Leyenda: El aspecto externo del Museo del Palacio de Deshou de la dinastía Song del Sur

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1952303/Deshou_Palace.jpg

FUENTE The Museum of Deshou Palace of Southern Song Dynasty

SOURCE The Museum of Deshou Palace of Southern Song Dynasty