El nuevo programa matutino de estilo de vida BELatina pronto saldrá al aire con la Dra. Karent Sierra y el chef James Tahhan como anfitriones

FT. LAUDERDALE, Florida, 2 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- BELatina, una plataforma digital centrada en la comunidad latina/afrolatina en rápida evolución, anunció que la Dra. Karent Sierra y el chef James Tahhan presentarán el programa matutino de estilo de vida BELatina, que pronto saldrá al aire.

El programa de media hora, que se transmitirá en Lifetime, A&E Network y FYI Network, celebrará la individualidad de las mujeres y la diversidad multicultural.

La Dra. Karent Sierra es conocida como la "dentista de las celebridades". Nacida en Nueva York y criada en Miami con raíces colombianas, es conocida no solo por su práctica odontológica y en el spa médico, sino también por aparecer en "The Real Housewives of Miami" y en una multitud de presentaciones en televisión, entre las que se incluyen "Un Nuevo Día" y "Despierta América", dos importantes programas matutinos de charlas y entretenimiento en español a nivel nacional. Su pasión por ayudar a los demás se hace evidente a través de su Fundación Sharing Smiles, una organización sin fines de lucro que satisface necesidades odontológicas para las comunidades menos favorecidas de todo el mundo.

El chef James Tahhan es tres veces ganador del premio Emmy y es un distinguido latino en la comunidad gracias a su rol como coanfitrión del programa matutino de Telemundo "Un Nuevo Día", donde pasó 11 años brindando entretenimiento con sus habilidades de cocina y conversación. Ahora aporta su talento como chef y coanfitrión de BELatina.

"Los anfitriones de BELatina están bien establecidos en la comunidad latina y esperan mejorar la vida de las latinas y afrolatinxs de primera y segunda generación a través de la discusión, el descubrimiento y la comida fantástica", comentó Lysa Liemer, productora ejecutiva y vicepresidenta de programación. "La Dra. Karent y el chef James son influencers que están liderando con el cambio. Son individuos audaces, hermosos, brillantes y caritativos que retribuyen a sus comunidades. Estamos encantados de darles la bienvenida como anfitriones de BELatina".

BELatina, que fue adquirida por BrandStar en 2021, presenta temas apasionantes y consejos sinceros sobre lo que piensan y hablan las mujeres todos los días. Las latinas y afrolatinxs de primera y segunda generación descubrirán lo último en salud, belleza, reformas del hogar y diseño en torno a seis grandes temas: familia, comida, fitness, moda, finanzas y diversión.

Creado para latinas de 25 a 54 años, el programa BELatina presentará segmentos fascinantes que educarán, empoderarán y entretendrán. Las historias que se analicen en el programa revelarán los desafíos de la vida y las situaciones inesperadas. La misión de BELatina es generar un impacto en la vida de las mujeres, no solo de las que vean el programa sino también de las que participen como invitadas.

"Estoy más que emocionada de compartir mi experiencia como médica con la audiencia de BELatina", expresó la Dra. Karent Sierra. "Estoy muy ansiosa por hablar con las mujeres sobre sus esperanzas, sueños y logros".

"La comida es un acto de amor", dice el chef James. "Cocinamos para nutrir a las personas que amamos, y ser copresentador de BELatina y compartir cómo crear comidas deliciosas y nutritivas es algo muy energizante para mí".

BrandStar es una compañía de producción, agencia de marketing y plataforma de intercambio de contenido totalmente integrada horizontal y verticalmente. Ofrecemos todo lo que ofrece una empresa de marketing de servicio completo, pero con una diferencia: nuestro enfoque es generar un impacto positivo en la vida de las personas. Impulsados por la pasión colectiva de emprendedores, creadores, tecnólogos y pensadores, nos enorgullecemos de establecer uniones en el mundo del marketing al conectar a las personas con las marcas para hacer que la vida sea mejor. Utilizando una combinación de historias creativas, estrategia de marketing, medios impulsados por los resultados, innovación tecnológica y capacidades de producción televisiva inigualables, hemos logrado dar a las empresas emergentes una presencia nacional y a las empresas nacionales una presencia global. Para obtener información adicional, visite www.brandstar.com.

