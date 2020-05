El nuevo single del cantante chino FAN Chengcheng, "Can't Slow Down", llega con una melodía y un estilo sin precedentes

PEKÍN, 22 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- El cantante chino FAN Chengcheng recién lanzó un single en inglés, "Can't Slow Down" ("No puedo parar"). Este primer lanzamiento de FAN Chengcheng y Rock Forward Entertainment Co., Ltd., una creación musical distinta a los anteriores, encarna la creencia en un estilo de rey de un adolescente cuya carrera musical avanza a toda velocidad.