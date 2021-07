El OPEC Fund recibe la clasificación crediticia inaugural AA+ de Fitch Ratings

VIENA, 30 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- El OPEC Fund for International Development (el OPEC Fund) ha recibido la clasificación crediticia inaugural AA+, con previsión estable, de Fitch Ratings.

Fitch destacó la excepcional capitalización, los niveles de liquidez y la calidad de los activos del OPEC Fund como las fuerzas destacadas principales de la calificación. El libro de préstamos bien diversificado y el estatus de acreedor preferido del OPEC Fund, junto a sus sólidas políticas de gestión de riesgos y su sobresaliente nivel de experiencia dentro del sector de la gestión, han servido para cimentar aún más la valoración de Fitch.

Abdulhamid Alkhalifa, director general del OPEC Fund, dio la bienvenida al anuncio de calificaciones de Fitch, que demuestra el historial de 45 años del OPEC Fund para conseguir resultados de desarrollo de éxito, algo que está en línea con el mandato único Sur-Sur de la organización.

Alkhalifa explicó: "Este resultado positivo conseguido se produce en un momento en que se requieren especialmente enfoques innovadores y concertados destinados a la financiación del desarrollo global. El apoyo sin pausa de los países miembros durante más de 45 años nos ha permitido poder satisfacer las necesidades en constante evolución de nuestros países asociados. Gracias a esta valoración, el OPEC Fund está mejor posicionado de cara a avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y para proporcionar apoyo destinado al desarrollo eficiente y a largo plazo para los millones de personas que actualmente necesitan soluciones positivas".

Tarek Sherlala, subdirector general de Operaciones Financieras del OPEC Fund, indicó: "Esta sólida calificación proporcionará al OPEC Fund una flexibilidad financiera muy destacada, nos permitirá proporcionar un mayor valor de cara a nuestros países miembros y los países asociados y, en última instancia, servirá para mejorar aún más nuestro impacto dedicado al desarrollo y nuestro historial dentro del avance de los ODS a nivel global".

El OPEC Fund for International Development (el OPEC Fund) es la única institución de desarrollo con mandato mundial que proporciona financiación de los países miembros a los países no miembros exclusivamente. La organización funciona en cooperación con los países en desarrollo asociados y la comunidad internacional dedicada al desarrollo, con el objetivo de estimular el crecimiento económico y el progreso social dentro de los países de ingresos bajos y medios a nivel global. El OPEC Fund fue creado por los países miembros de OPEC en el año 1976 con una finalidad específica: impulsar el desarrollo, fortalecer a las comunidades y empoderar a las personas. Nuestro trabajo se centra en las personas, enfocándose en la financiación de proyectos que satisfagan necesidades esenciales como las de alimentación, energía, infraestructura, empleo (en particular en relación con las PYMEs), agua potable y saneamiento, salud y educación. Hasta la fecha, el OPEC Fund ha comprometido más de 22.000 millones de dólares estadounidenses para proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un coste total estimado del proyecto de 187.000 millones de dólares estadounidenses. Nuestra visión es la de conseguir un mundo en el que el desarrollo sostenible se convierta en una realidad para todos.

