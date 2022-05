El pionero del generador solar Jackery lanza su producto más robusto hasta la fecha el 12 de mayo

El primero de su tipo, el generador solar de Jackery es un paquete de soluciones solares que integra estrechamente la portabilidad con la energía solar. Convierte la energía solar capturada por los paneles solares en energía eléctrica, luego la almacena en una estación de energía portátil para su uso posterior. Este acceso a energía limpia bajo demanda equipa a las personas con las herramientas que necesitan para mejorar su experiencia al aire libre y "Live Life to the Outdoorsiest".

El concepto de generador solar de Jackery es el resultado de años de investigación y desarrollo en energía solar y generación de energía portátil. En el año 2015, la primera serie de energía portátil de litio del mundo, la Explorer, catapultó la línea de energía portátil de vanguardia de Jackery al escenario mundial y presentó un innovador sistema de administración de batería. Desde entonces, Jackery ha diseñado una gama de modelos Explorer, incluido el Explorer 240, un modelo clásico que se ha convertido en un elemento básico popular en la familia de centrales eléctricas portátiles desde su lanzamiento en 2018.

En el mismo año, Jackery presentó la tecnología SolarPeak original junto con la serie de paneles solares Solarsaga. Diseñado para proporcionar suministros de energía de larga duración para la vida al aire libre fuera de la red, la serie SolarSaga de Jackery impulsó la eficiencia de la carga solar para establecer un estándar en la industria. Después de esto, la compañía combinó ambas tecnologías en el Generador Solar, que combina Explorer y SolarSaga en una solución de energía limpia para hacer que la electricidad sea aún más ecológica, eficiente y conveniente, lo que contribuyó a la aparición de varios productos que encabezan las listas de éxitos, incluido el Generador Solar Jackery 1000.

Jackery ha continuado desarrollando su excelente línea de productos y marca de vida al aire libre sostenible, estableciendo el estándar de la industria y el punto de referencia para la carga solar y renovable. Hasta la fecha, con una presencia global que abarca desde Estados Unidos hasta Europa, Japón y China, Jackery ha logrado más de 1,5 millones de ventas globales.

Acerca de Jackery

Fundada en California en 2012, Jackery es una de las marcas de generadores solares para exteriores de mayor venta a nivel mundial que alienta a los campistas a ir más lejos al aire libre sin compromiso. Como pionero del concepto y los productos del generador solar, Jackery ofrece una gama de generadores ecológicos portátiles y versátiles que satisfacen todas las necesidades al aire libre, desde cargar un teléfono celular o una computadora portátil hasta alimentar dispositivos grandes como equipos de cocina eléctricos, calentadores y luces. Sus productos han sido seleccionados constantemente como los más vendidos en Amazon, Amazon's Choice desde 2020.

Hasta el momento, Jackery ha recibido 12 prestigiosos premios internacionales, incluidos el premio Red Dot Design Award, el iF Design Award, el A' Design Award and Competition y el CES Innovation Award. El New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes, Tom's Guide, Newsweek, Bob Vila, PCWorld y otras publicaciones lo han clasificado como el mejor generador solar.

