El plan estratégico de Arena Pharmaceuticals incluye lecturas de datos de fases II y III en 2020-21 y un nuevo IND anual

- Arena Pharmaceuticals subraya su plan estratégico con el que generará crecimiento a corto y largo plazo con ocho lecturas de datos de fases II y III en 2020-21 y un nuevo IND al año durante los próximos 5 años

- Inicio del programa de fase II/III con etrasimod en la enfermedad de Crohn (EC)

- Dos programas adicionales de fase II de desarrollo de etrasimod en esofagitis eosinofílica (EEo) y alopecia areata (AA)

- Administración de tratamiento al primer paciente del estudio de fase I APD418 con insuficiencia cardíaca descompensada (ICD)

- Ampliación de colaboración en múltiples programas con Beacon Discovery con dianas inmunitarias e inflamatorias (proyecto Cabrillo)

- Formación de Arena Neuroscience, Inc., que se centra en programas y plataformas para tratar la neuroinflamación causada por microglía

- Arena mantendrá una conferencia telefónica y una presentación virtual mañana 7 de enero a las 09:00 h ET

SAN DIEGO, 7 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ARNA) proporcionará una actualización empresarial en la que resalta la ampliación estratégica de su cartera en una conferencia telefónica que tendrá lugar el 7 de enero a las 09:00 h ET (hora del Este de los EE. UU.) y proporcionará más detalles en la edición 38 de la J.P. Morgan Healthcare Conference, conferencia que se celebra con carácter anual y que tendrá lugar del 13 al 16 de enero de 2020.

"El año 2019 ha sido magnífico para Arena, comenzando por el cierre del acuerdo decisivo de ralinepag con United Therapeutics y con el fructífero inicio de diversos estudios importantes de fases II y III en nuestra cartera", afirmó el Sr. Amit D. Munshi, presidente y consejero delegado de Arena. "Aprovecharemos el éxito de 2019 para prepararnos para el crecimiento futuro con una cartera ampliada que incluye dos nuevas indicaciones para etrasimod, una colaboración ampliada con Beacon Discovery —el proyecto Cabrillo— centrada en nuevas dianas en inmunología e inflamación y una nueva filial de titularidad integral, Arena Neuroscience, Inc., que se centrará en programas y plataformas para tratar la neuroinflamación causada por microglía. Arena se encuentra en una posición ideal para crear una empresa audaz, vibrante y con numerosos catalizadores en la próxima década a medida que nos centramos en ofrecer diversos fármacos importantes".

Promotores del crecimiento:

Línea clínica

Etrasimod en fase de desarrollo para cinco indicaciones digestivas y dermatológicas con vistas a abrir una oportunidad de mercado estimada en 48.000 millones de dólares

en fase de desarrollo para cinco indicaciones digestivas y dermatológicas con vistas a abrir una oportunidad de mercado estimada en 48.000 millones de dólares Programa de fase III en curso sobre la colitis ulcerosa (CU)



Datos de fase IIb en curso sobre la dermatitis atópica (DA)



Inicio del programa de fase II/III en la enfermedad de Crohn (EC)



Nuevo programa de fase IIb sobre la esofagitis eosinofílica (EEo)

programa de fase IIb sobre la esofagitis eosinofílica (EEo)

Nuevo programa de fase II sobre la alopecia areata (AA)

programa de fase II sobre la alopecia areata (AA) Olorinab

Datos de fase IIb en curso sobre el dolor abdominal asociado al síndrome de colon irritable (SCI-C, SCI-D)

APD418

Estudio de fase I en curso sobre la insuficiencia cardíaca descompensada (ICD)

Franquicias emergentes

Proyecto Cabrillo con Beacon Discovery

Ampliación de la relación con Beacon Discovery que evalúa y desarrolla diversas dianas inmunitarias e inflamatorias



Aprovecha la experiencia en GPCR de Arena

Plataforma Arena Neuroscience, Inc.

Formación de nueva filial centrada en programas y plataformas para tratar la neuroinflamación causada por microglía

Información sobre la conferencia telefónica y la presentación virtual

Arena mantendrá una conferencia telefónica y una presentación virtual en directo sobre la comunidad inversora mañana martes, 7 de enero de 2020, a las 09:00 h ET con el fin de comentar nuestro plan estratégico y ofrecer una actualización empresarial.

Cuándo: Martes, 7 de enero de 2020, a las 09:00 h ET (hora del Este de los EE. UU.)

Marque: (877) 643-7155 (Estados Unidos) o (914) 495-8552 (internacional)

ID de la conferencia: 8790636

Le rogamos que se una a la conferencia telefónica al menos 10 minutos antes para registrarse. Puede acceder a la presentación virtual en directo en el apartado de relaciones con los inversores del sitio web de Arena en: www.arenapharm.com. Poco después de la llamada, se archivará una reproducción de la conferencia en el apartado de eventos y presentaciones del sitio web de Arena, que estará disponible durante 30 días.

Acerca de Arena Pharmaceuticals

En Arena Pharmaceuticals gozamos de una posición privilegiada que nos permite elaborar medicamentos idóneos para una serie de enfermedades, de eficacia optimizada y seguros para pacientes de todo el mundo. Esta motivación nos empuja a brindar una potente cartera de productos farmacéuticos novedosos y transformadores se sustenta en dos décadas de investigación de clase mundial con descubrimientos ligados a los receptores acoplados a la proteína G (los llamados GPCR).

La amplitud y calado de esta cartera, la priorización del desarrollo de fármacos que den respuesta a necesidades de los pacientes no satisfechas hasta ahora, nuestra robusta salud financiera y un equipo cada vez mayor, lleno de ideas audaces y de talla internacional, son lo que le aporta a Arena los ingredientes y la pasión requeridos para llevar adelante una empresa farmacéutica sostenible, dinámica y de última generación.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que entrañan una serie de riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas se pueden identificar por palabras introductorias como "plan", "desarrollo", "objetivos", "centrado en", "hará", "preparación", "futuro", "posición", "oportunidad", "posición única para", "fomentar" o palabras de significado similar o por el hecho de que no se relacionen estrictamente con hechos históricos o actuales. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre el plan estratégico de Arena, incluido en la medida en que se relaciona con programas clínicos y preclínicos nuevos y en curso, lecturas de datos de dichos programas, presentaciones de IND, la colaboración con Beacon Discovery y Arena Neuroscience y su enfoque, además de la posición, el impulso, los activos, los programas, las licencias y las colaboraciones de Arena. En lo que se refiere a las declaraciones prospectivas, Arena se ampara en las disposiciones de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Los resultados o eventos reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados por Arena, Entre los factores que podrían provocar que los resultados reales difiriesen materialmente de las declaraciones prospectivas se incluyen, entre otros: el plazo y los resultados de la investigación, el desarrollo y la revisión sanitaria no están claros; los ensayos clínicos y otros estudios pueden no realizarse en el momento ni de la forma esperados o no llegar a realizarse; la inscripción de pacientes en los ensayos clínicos que tenemos en curso y previstos es competitiva y presenta desafíos; los resultados de los ensayos clínicos y otros estudios están sujetos a diferentes interpretaciones y pueden no ser indicadores de los resultados futuros; los datos clínicos y no clínicos son voluminosos y detallados y las agencias sanitarias pueden interpretar o ponderar la importancia de los datos de forma diferente y llegar a conclusiones diferentes a las de Arena u otros, solicitar información adicional, tener recomendaciones adicionales o cambiar sus directrices o requisitos antes o después de la aprobación; esperamos necesitar fondos adicionales para progresar en todos nuestros programas y usted y otros pueden no estar de acuerdo con la forma en que asignamos nuestros recursos; puede que el desarrollo de nuestros posibles fármacos no avance o que su comercialización no se apruebe; riesgos relacionados con nuevos datos inesperados o desfavorables; el riesgo de que la colaboración de Arena con Beacon pueda no dar lugar al descubrimiento o desarrollo de sustancias o fármacos con objetivos inmunitarios o inflamatorios; riesgos relativos a la dependencia de colaboradores u otros terceros; riesgos relativos al desarrollo y comercialización de fármacos; derechos sobre la propiedad intelectual de Arena y terceros y resolución satisfactoria de litigios u otros desacuerdos con otros. En la documentación presentada por Arena ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos figuran más factores que podrían hacer que los resultados reales difiriesen de forma sustancial de los contenidos en las declaraciones prospectivas efectuadas por la empresa o implícitos en estas. Las presentes declaraciones prospectivas solo expresan las consideraciones de Arena en la fecha del comunicado. Arena rechaza toda intención u obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

Contacto corporativo:

Kevin R. Lind

Arena Pharmaceuticals, Inc.

Vicepresidente ejecutivo y

director financiero

klind@arenapharm.com

858.210.3636

Contacto de Medios de Arena:

IR@arenapharm.com

858-453-7200

