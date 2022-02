El Planteo es el Primer Diario Web en Lanzarse en el Metaverso

Emplazado en el dispensario de cannabis de Higher Life CBD Dispensary y el negocio de marihuana del rapero Jim Jones y el joyero Alex Todd, Saucey Farms, el puesto de diarios virtual que ofrece acceso al El Planteo, se encuentra en el universo de Cryptovexels.

Para acceder hay que ingresar al portal de ElPlanteo.com desde el metaverso siguiendo este enlance.

"No existen precedentes que conozcamos de medios de comunicación en español que se lanzaran en el metaverso. Lo mismo puede decirse sobre medios enfocados en temáticas innovadoras como las nuestras, desde el cannabis hasta los psicodélicos, pasando por el rap freestyle", dijo Javier Hasse, CEO y cofundador de El Planteo.

"Así, El Planteo, se suma a una tendencia que hasta ahora han sabido explotar solamente la revista Time y la revista china Mo Magazine, del gigante del e-ecommerce, Alibaba".

Brandon Howard, CEO de Higher Life CBD Dispensary, en donde se emplaza el nuevo puesto de revistas de El Planteo, añadió, "No se me ocurre un mejor socio para esta iniciativa. El metaverso no tiene fronteras y esta nueva alianza es prueba de ello".

¿Qué es el Metaverso?

El metaverso es un universo virtual compartido y descentralizado que funciona en una cadena de bloques (blockchain). Es una experiencia vital que permite a las personas interactuar simultáneamente en tiempo real.

Es un lugar en el que casi todo es posible. El metaverso tiene incluso una economía digital totalmente funcional. Piensa en él como una versión digital concurrente de nuestra realidad.

El metaverso es un concepto de ciencia ficción que muchas personas en la industria de la tecnología imaginan como el sucesor de la internet actual.

Mirá a El Planteo en vivo en el Metaverso en este video.

Sobre El Planteo

El Planteo es un medio de comunicación enfocado en temáticas verdes y jóvenes como el cannabis, el cáñamo, los psicodélicos, la música, la ecología, las criptodivisas, las cuestiones de género y sexualidad, y más. Nuestro contenido tiene frecuente ángulo económico o financiero. El sitio recibe unos 700.000 lectores mensuales y alcanza a millones más a través de sus socios de distribución, medios mainstream como Benzinga, MSN, High Times, Investing.com, Entrepreneur Magazine y muchos más.

El Planteo es financiado por Benzinga, un dinámico e innovador medio de comunicación financiera con base en Detroit, que ofrece a los inversores contenidos únicos y de alta calidad, codiciados por los principales comerciantes de Wall Street.

