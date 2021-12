El popular programa de China Hainan Satellite TV, "The World's Specialty", causa una gran venta

Mohammed Badri, embajador de la República Árabe de Egipto en China, expresó: "Este es un programa altamente interactivo. Permitirá que los diferentes países y pueblos conozcan más unos sobre otros".

Fernando Lugris, embajador de la República Oriental del Uruguay en China, expresó: "Amo a China, me gusta mucho el pueblo chino. Y espero que el público chino pueda aprender más sobre la cultura del Uruguay".

Vale la pena compartir los especiales. El programa "The World's Specialty" adopta una gran cantidad de elementos de color, como montañas verdes, mares y oasis azules, transmitiendo una gran sensación de vastedad y juventud. Incorpora en los detalles elementos internacionales para transmitir el concepto de internacionalización. Además, el entretenimiento y la experiencia inmersiva se suman para despertar el interés del público común, lo que lo convierte en un espectáculo muy popular entre el público chino. Tiene una gran influencia en el campo de la diplomacia pública y el círculo de embajadas en China, y goza de una alta reputación.

El programa "The World's Specialty" está diseñado para que China Hainan Satellite TV exponga profundamente el enorme papel líder de los valores chinos en el mundo, basado en el concepto y la práctica de China de construir un nuevo tipo de relaciones de cooperación internacionales beneficiosas para todos y una "comunidad con un futuro compartido para la humanidad". Cada embajador del programa no solo presenta los productos seleccionados de su país y la connotación cultural detrás de ellos, sino que también habla sobre los intercambios y la amistad históricos entre su país y China y predice la futura relación económica y comercial entre los dos países. El programa recibió reseñas positivas de las audiencias de todos los sectores de la sociedad en China y de los países involucrados. La sala de transmisión en vivo de Taobao de "The World's Specialty" sigue atrayendo a muchos fanáticos para las compras en línea.

Informan que para hacerlo más emocionante, el programa adoptará diferentes temas en cada temporada. También proporcionará secciones especiales para los países con productos especiales. Con estilos en constante cambio y productos maravillosos, será más atractivo. Este programa dio forma a una lógica de negocio completa que va desde la cultura hasta el comercio electrónico, y encontró un nuevo modelo de desarrollo comercial para los principales medios de comunicación de China.

El programa "The World's Specialty" se transmitirá en China Hainan Satellite TV a las 19:30 cada sábado por la noche. Los productos de "The World's Specialty" se venderán en línea simultáneamente en la sala de transmisión en vivo de Taobao.

Sitio web de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClBqPUi9Tm_d55kKy3yVwaQ/featured

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1697794/image.jpg

FUENTE China Hainan Satellite TV

