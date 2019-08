El Premio LUI Che Woo revela a las ganadoras de 2019

La rueda de prensa del anuncio de las ganadoras del Premio LUI Che Woo 2019 fue organizada por el Dr. Lui Che Woo, fundador y presidente de la Junta de Gobierno y Consejo del Premio LUI Che Woo, que estuvo acompañado por el Dr. Moses Cheng Mo-chi, miembro del Consejo de Gobernadores y por el profesor Lawrence J. Lau, presidente del Comité de Recomendación del Premio.

El Premio a la Sostenibilidad de 2019 ha sido otorgado a The Nature Conservancy, una organización medioambiental sin ánimo de lucro que tiene la misión de "conservar las tierras y aguas de las que dependen todas las vidas". The Nature Conservancy reúne a diferentes sectores para abordar de forma colectiva los desafíos naturales más apremiantes del mundo, tales como el cambio climático. The Nature Conservancy impulsa la conservación a través de tecnologías vanguardistas, asociaciones y políticas para lograr resultados duraderos. Con el apoyo de más de 400 científicos y más de 1 millón de miembros, su trabajo de conservación llega a 72 países de seis continentes desde su creación en 1951.

En Hong Kong, The Nature Conservancy educa y capacita a los futuros líderes medioambientales, llegando a más de 400 estudiantes de Hong Kong en 77 escuelas con actividades educativas.

La Sra. Sally Jewell, consejera delegada de The Nature Conservancy, dijo: "Mis colegas y yo nos sentimos profundamente honrados de haber ganado el Premio LUI Che Woo a la Sostenibilidad. Crear un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen es un reto tremendo, y The Nature Conservancy está agradecida por este voto de confianza en nuestro trabajo. Recibir este premio aportará un impulso crucial a nuestros esfuerzos para lograr nuestro objetivo: conservar las tierras y aguas de las que dependen todas las vidas".

El Premio a la Mejora del Bienestar de 2019 ha sido otorgado a la Dra. Jennifer A. Doudna. La Dra. Doudna, una bioquímica norteamericana, es la coinventora de CRISPR-Cas9: una revolucionaria tecnología de edición de genoma que permite añadir, eliminar o alterar material genético en células animales y vegetales. Más rápida, barata y precisa que otras herramientas de edición de genes previas, CRISPR-Cas9 es considerado uno de los descubrimientos más monumentales del mundo. CRISPR-Cas9 podría ser la clave a la hora de tratar o prevenir trastornos genéticos hereditarios como la fibrosis quística o la anemia drepanocítica, así como enfermedades más complejas, como el cáncer, la cardiopatía y el VIH. Esta tecnología también podría ayudar a diseñar plantas que sean resistentes al cambio climático, y cosechas con un valor nutricional superior. Sus posibles aplicaciones a la hora de mejorar el bienestar humano son extensas, y la labor de la Dra. Doudna ya ha llenado de esperanza a millones de personas en todo el planeta.

La Dra. Doudna dijo: "Estoy encantada de aceptar este honor por parte del Premio LUI Che Woo en reconocimiento a la tecnología CRISPR-Cas9. Galardones internacionales como este pueden inspirar y apoyar avances científicos que mejoran el bienestar de las gentes a nivel mundial. En nombre de mis estudiantes, compañeros y colaboradores, apreciamos este premio y la oportunidad de poner de relieve la necesidad de que nuestra sociedad utilice la tecnología CRISPR de forma responsable".

El Premio a la Energía Positiva de 2019 ha sido otorgado a la Sra. Fan Jinshi. La Sra. Fan se ha ganado el apodo de "Hija de Dunhuang" por su dedicación al estudio y conservación de las cuevas de Mogao en Dunhuang (China), un lugar de valor cultural notable que alberga una de las colecciones de cultura budista más importantes del mundo. Como mujer insólita en su campo, la Sra. Fan ha superado numerosos retos sociales y financieros, y ha continuado heroicamente comprometida con su labor durante 56 años. Así, ha avanzado en gran medida la comprensión arqueológica e histórica de este importante tesoro cultural. Sus destacadas contribuciones a su conservación digital y amplia difusión han definido nuevos estándares para la conservación cultural exitosa. Su energía positiva y firme determinación ante los reveses, dificultades y adversidades han inspirado a muchas personas.

La Sra. Fan dijo: "Haber recibido el Premio LUI Che Woo es un gran honor. Mi trabajo durante los años para las cuevas de Mogao ha sido llevado a cabo no para mi beneficio, sino al servicio de la impresionante cultura, arte e historia que encarna este lugar tan único. Espero que haber ganado el Premio LUI Che Woo en la categoría de Energía Positiva anime a todo el mundo a considerar más seriamente la importancia de nuestros vínculos y legado compartidos como gentes del mundo".

El Dr. Lui Che Woo, fundador y presidente de la Junta de Gobierno y Consejo del Premio LUI Che Woo, dijo: "Me siento profundamente honrado de revelar y celebrar de manera colectiva a nuestras tres ganadoras del Premio LUI Che Woo 2019. Cada una de ellas ha realizado inmensas contribuciones a la civilización mundial, potenciando la sostenibilidad, mejorando el bienestar de la humanidad y promoviendo la energía positiva. Mi más sincera enhorabuena a las premiadas, y mi cálido agradecimiento al Consejo del Premio, al Comité de Recomendación del Premio y a los Paneles de Selección por sus esfuerzos conjuntos para ayudarnos a distinguir a estas excepcionales premiadas. Juntos, avanzaremos en nuestra misión de sembrar las semillas de buena voluntad y utilizaremos la plataforma internacional del Premio LUI Che Woo para contribuir a construir un mañana mejor".

La Ceremonia de entrega de premios del Premio LUI Che Woo tendrá lugar el 3 de octubre de 2019. Representantes de The Nature Conservancy, la Dra. Jennifer A. Doudna y la Sra. Fan Jinshi serán honrados oficialmente con sus respectivos premios.

Entre tanto, el periodo de nominaciones para el Premio LUI Che Woo de 2020 comenzará en septiembre de este año. Las invitaciones serán enviadas a más de 1000 nominadores, entre ellos, directores de universidades, instituciones académicas y organizaciones profesionales. Las nominaciones se considerarán independientemente de la raza, religión y nacionalidad (en el caso de los individuos) o el lugar de establecimiento (en el caso de las organizaciones).

Acerca del Premio LUI Che Woo

Fundado por el Dr. LUI Che Woo en 2015, el Premio LUI Che Woo - Premio por la Civilización Mundial es un premio internacional e intersectorial que promueve el avance de la civilización mundial e inspira a las personas a construir un mundo más en armonía. Este premio innovador se celebra anualmente con el objetivo de reconocer y distinguir a individuos y organizaciones de todo el mundo que han realizado contribuciones excepcionales y fomentar la continuación de este tipo de trabajo a partir de tres ejes: el desarrollo sostenible del mundo, la mejora del bienestar de la humanidad, y la promoción de una actitud de vida positiva y el fomento de la energía positiva.

Cada galardonado recibe un premio en metálico de 20 millones de dólares de Hong Kong (que equivalen aproximadamente a 2,56 millones de dólares estadounidenses), un certificado y un trofeo. Cada premio se concede a un único ganador, que puede ser un individuo o una organización.

El Premio LUI Che Woo está administrado y gestionado por LUI Che Woo Prize Limited, una compañía benéfica limitada por garantía constituida en Hong Kong.

Para obtener más información, visite: http://www.luiprize.org/

