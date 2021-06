El premio Vilcek-Gold Award for Humanism in Healthcare es otorgado a dos inmigrantes cofundadores de Pre-Health Dreamers

Latthivongskorn es médico residente del Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center, obtuvo su título como doctor en medicina de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) y tiene una maestría en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de Harvard T.H. Chan. Por su parte, Rojas Márquez es médica residente de nuevo ingreso en el Boston Medical Center y cuenta con título de doctora en medicina de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York y una maestría en Política Pública de la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy.

El compromiso de Latthivongskorn y Rojas Márquez con la defensa en apoyo de los inmigrantes indocumentados es contundente y personal. Tanto Latthivongskorn como Rojas Márquez inmigraron a los Estados Unidos con sus familiares cuando eran niños, Latthivongskorn desde Tailandia a los nueve años de edad y Rojas Márquez desde México cuando tenía menos de un año. Debido a sus edades en el momento de llegar a los Estados Unidos, ambos eran elegibles para aplicar al programa DACA. Actualmente, ambos son beneficiarios de DACA. Como adolescentes fueron testigos de los obstáculos que sus familias vivieron para acceder a los servicios de salud debido a su estatus migratorio. Resultado de estas experiencias, buscaron profesiones en la atención en salud y en salud pública para ofrecer a otros el tipo de atención que sus familias tanto lucharon por recibir.

"El activismo de Jirayut 'New' Latthivongskorn y Denisse Rojas Márquez les ha otorgado a los inmigrantes un mayor nivel de acceso a la educación, a las oportunidades y a su representación", comentó el Dr. Jan Vilcek, director ejecutivo y presidente de la Fundación Vilcek. "Como beneficiarios de DACA y jóvenes profesionales médicos, su liderazgo se arraiga en sus propias experiencias. Hacemos un reconocimiento a New y a Denisse como ganadores conjuntos del Vilcek-Gold Award for Humanism in Healthcare 2021 para resaltar los extraordinarios aportes que los inmigrantes hacen a nuestras comunidades, a nuestro sistema de salud y a nuestro país".

El Dr. Richard I. Levin, presidente y director ejecutivo de la Fundación Gold, expresó: "Como lo dijo [William] Osler, el humanismo, al igual que la medicina misma, no conocen límites ni fronteras. Es un honor asociarnos con la Fundación Vilcek para hacer un reconocimiento a los aportes revolucionarios de Jirayut 'New' Latthivongskorn y de Denisse Rojas Márquez, ambos jóvenes médicos que han ayudado a iluminar el camino hacia adelante para tantos otros al trabajar por un sistema de salud más equitativo, diverso y humanista".

El premio Vilcek-Gold Award for Humanism in Healthcare de 2019 fue otorgado a la Dra. Mona Hanna-Attisha por su trabajo para atender la epidemia de envenenamiento por plomo en Flint, Míchigan. En 2020, el premio Vilcek-Gold se concedió al Dr. Vivek Murthy (19.° y 21.° Cirujano General de los Estados Unidos) por su enfoque multifacético para atender la crisis de opioides, y por su trabajo y apoyo a la atención humana y centrada en la comunidad.

Hanna-Attisha señaló: "En un año como ningún otro, nuestros líderes jóvenes en el sector salud se han levantado con valentía y sin descanso por la justicia, la equidad, la democracia y la oportunidad. Como líderes de la revolución, New y Denisse han allanado el camino para que incontables inmigrantes no solo sueñen, sino que hagan realidad una carrera en la atención de la salud".

El Vilcek-Gold Award for Humanism in Healthcare incluye un premio en efectivo, sin restricciones, de $10,000, así como un trofeo conmemorativo en forma de corazón. El premio se les entregará a Latthivongskorn y a Rojas Márquez en la Reunión Anual de la Association of American Medical Colleges (AAMC) en noviembre de 2021.

La Fundación Vilcek genera conciencia acerca de los aportes de los inmigrantes en los Estados Unidos y fomenta el aprecio por las artes y las ciencias. La fundación se fue creada en el año 2000 por Jan y Marica Vilcek, inmigrantes de la antigua Checoslovaquia. La misión de la fundación estuvo inspirada por las respectivas carreras de Jan y Marica en ciencias biomédicas e historia del arte. Desde el año 2000, la fundación ha otorgado más de $5.9 millones en premios para personas nacidas en el extranjero y ha brindado apoyo a organizaciones mediante más de $5.3 millones en donaciones.

La Fundación Vilcek es una fundación privada y una organización sin fines de lucro exenta de impuestos a nivel federal bajo la Sección 501(c)(3) del IRS.

La Fundación Arnold P. Gold se creó en 1988 con la visión de que la atención de la salud se mejoraría significativamente al poner los intereses, valores y la dignidad de todas las personas al centro de la formación y de la práctica. La Fundación Gold aboga por el humanismo en la salud, algo que la fundación define como una atención compasiva, colaborativa y excelente desde la perspectiva científica. La fundación acoge todos estos principios y aborda cualquier barrera que evite que personas o grupos tengan acceso a una atención bajo estos estándares. La Fundación Gold empodera a expertos, personas en formación y líderes a crear sistemas y culturas que apoyen la atención humanista para todos.

La Fundación Arnold P. Gold es una organización pública sin fines de lucro exenta de impuestos federales bajo la Sección 501(c)(3) del IRS.

