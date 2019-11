El presidente de LONGi, Li Zhenguo, habló en el Foro Global Fortune

El presidente Li Zhenguo, uno de los pocos líderes empresariales del foro invitados a hablar en nombre del sector fotovoltaico, comentó que podía compartir la voz del nuevo sector energético en auge de China, y pidió más apoyo de los líderes empresariales globales para un desarrollo sinérgico para el sector de la energía solar. El Sr. Li afirmó que esperaba que el mundo pudiera usar mejor la energía solar para impulsar la transformación ecológica global.

El crecimiento impulsado por la innovación puede permitir que la industria fotovoltaica respalde mejor el desarrollo sostenible global

El crecimiento sostenible ha sido durante mucho tiempo el centro de atención de los líderes empresariales mundiales, especialmente sobre cómo responder a los crecientes desafíos del cambio climático. Debido a la cada vez mayor imprevisibilidad del panorama económico global, la forma en que las empresas pueden establecer un balance entre el crecimiento y sus compromisos ecológicos es un tema clave del Foro Global Fortune. A este respecto, el Sr. Li Zhenguo habló de que las fuentes de energía limpia, incluida la energía solar, serán las soluciones poderosas para abordar el problema climático.

Li agregó que no es la mejor opción para frenar la acción del cambio climático debido a la presión económica mundial a la baja, y que el aumento de las emisiones de carbono tendrá un gran impacto en el crecimiento económico. El Sr. Li comentó que, a medida que las tecnologías fotovoltaicas han vivido una evolución continua, la energía solar se ha convertido en la fuente de energía más económica en algunos países y regiones del mundo. "De esta manera", agregó, "es importante establecer una nueva estructura energética, centrada en energía limpia. Esto proporcionará una solución factible para resolver el dilema entre el crecimiento económico y los problemas climáticos".

El Sr. Li Zhenguo compartiendo algunas estadísticas afirmó que "el coste de la energía solar se ha reducido hasta en un 90 % en los últimos 10 años, gracias a una mejora en la tecnología, la fabricación y los modelos comerciales". Agregó que en algunas regiones del Medio Oriente, el precio de la energía solar ahora es, de media, inferior a 2 centavos de dólar por kilovatio-hora, y caerá a menos de 1 centavo por kWh en 10 años. E incluso en Europa, en el futuro los precios de la energía solar se reducirán a 2 a 3 centavos por kWh. "Esto significa que la energía solar se convertirá en la fuente de energía más económica en la mayoría de las regiones del mundo en un corto período de tiempo", afirma Li.

Una voz desde China: El concepto de Energía Verde ("Solar para Solar") de LONGi capta la atención

Li afirma que ha vivido muchos cambios en la economía china, especialmente la transformación en marcha del sector energético y de todo el sector manufacturero. "En muchas áreas, China ahora lidera el mundo", afirma, "Al mismo tiempo que mantienen el crecimiento, el gobierno y las empresas chinas ahora prestan mayor atención a la protección del medio ambiente y a la ecología".

En el nuevo sector energético, especialmente en la industria fotovoltaica, LONGi y muchos otros actores no solo lideran el crecimiento de la industria mundial con los avances tecnológicos, sino que su atención al desarrollo sostenible también ha recibido mayor atención. El Sr. Li comentó que desde 2015, LONGi Group ha trasladado algunas de sus instalaciones de fabricación a la provincia de Yunnan al sur de China, desde regiones alimentadas por electricidad generada con combustibles fósiles a regiones que funcionan principalmente con energía hidroeléctrica. Comentó que la fabricación de productos de energía limpia con energía "no limpia" no es una solución perfecta, por lo que LONGi Group espera fabricar más productos de energía limpia utilizando energía limpia.

El Sr. Li Zhenguo compartió su iniciativa de "Solar para Solar" con los líderes empresariales. Afirma que "en el futuro, LONGi fabricará paneles solares con energía solar. Y esta iniciativa se convertirá en un proceso de fabricación con bajas emisiones o incluso de cero emisiones". Añadió que "Solar para Solar" ayudará a optimizar la estructura energética global, y LONGi Group continuará contribuyendo al crecimiento sostenible y ecológico en el mundo.

Como fabricante líder de paneles solares, LONGi Group ha invertido mucho en I+D. El Sr. Li comentó que para impulsar el crecimiento con innovación, las inversiones en I+D ahora representan del 5 % al 7 % de los ingresos anuales de LONGi, mucho más que la media de la industria.

Durante su visita a Europa, Li se reunirá con los principales socios de la región y hablará sobre nuevas formas de cooperación en el sector energético. Dijo que reconoce y aprecia el compromiso de muchos países europeos para transformarse en una estructura energética más verde, y tiene plena confianza para participar activamente en este proceso. LONGi ahora tiene filiales en Europa con muchos proyectos exitosos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1033701/Li_Zhenguo.jpg

SOURCE LONGi Green Energy Technology Co., Ltd