El Proceso Audioactivo Bio Music One Lanza Un Título Gratuito En Apple Store Y Google Play

Bio Music One tiene como objetivo ayudar a mantener un mejor equilibrio y bienestar. Su uso no requiere ningún esfuerzo especial. En cualquier momento y en cualquier lugar - en casa, en el trabajo o durante el tiempo libre - Bio Music One brinda soporte a través de dos modos de escucha clave:

Inaudible y Continuo, para una liberación sostenida del estrés sin interferir con las actividades diarias, Escucha Consciente, para acelerar la liberación del estrés y facilitar las tomas de conciencia durante la escucha atenta de una canción o álbum.

A través de una utilización intuitiva, los usuarios pueden experimentar cambios personales, relacionales y profesionales significativos, a su propio ritmo y de acuerdo con sus necesidades.

Mente tranquila, mejor sueño y vitalidad renovada son solo algunos de los beneficios demostrados por numerosas pruebas de sonido y de más de 6000 testimonios que dan fe.

Los usuarios ahora pueden descargar la aplicación Bio Music One y experimentar una Escucha Bio Activa liberadora.

Tienda Apple: https://apps.apple.com/app/id1568299561

Tienda de Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=biomusicone.com

Sobre Bio Music One:

Bio Music One es el resultado de veinte años de investigación y desarrollo. El proceso se crea en un estudio de grabación en condiciones óptimas dignas de un laboratorio científico, para producir música con efectos bio-activos. Somos expertos en la emisión y secuenciación de vibraciones sonoras que benefician al ser humano, los animales y el ambiente. Para más información: https://www.biomusicone.com/periodismo

Contacto:

Jean-Louis Fargier

Directeur – Co-créateur Bio Music One

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1519778/Bio_Active_Music.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1519779/Bio_Music_One_Logo.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/1519827/Article_BioMusicOne_PRNewswire_May2021_ES.pdf

SOURCE Bio Music One