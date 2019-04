- Se refuerzan los descubrimientos de EY: El programa de ciudadanía de San Cristóbal y Nieves no amenaza los sistemas de impuestos según CS Global Partners

LONDRES, 26 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Una segunda firma de asesoramiento de impuestos líder a nivel internacional ha cumplimentado un informe en el que se ha descubierto que el programa Citizenship by Investment (CBI) de San Cristóbal y Nieves no supone una amenaza a la recolección de impuestos o información por medio de CRS. Smith & Williamson, con sede central en Londres, ha confirmado las conclusiones presentadas el mes pasado por medio del grupo global de asesoramiento de impuestos Ernst & Young (EY). En su lugar, ambas desmienten el mito de que el programa tiene potencial para facilitar la evasión de impuestos.

La ciudadanía no es una residencia de impuestos

El programa CBI de San Cristóbal y Nieves a veces se ha visto vilipendiado como una ruta hacia una nueva residencia de impuestos. Según Smith & Williamson, es el resultado de la confusión entre el significado de la ciudadanía y la residencia de impuestos. Mientras que la ciudadanía es "la posición o categoría de ser un ciudadano", un residente de impuestos de las islas debe "pasar al menos seis meses en el país, y tener la intención de establecer una residencia permanente". Los ciudadanos económicos, como cualquier otro ciudadano de la federación, tiene el derecho a residir en San Cristóbal y Nieves si desea hacerlo, pero no hay ningún requisito para que lo haga, o incluso para que lo visite. Además, incluso cuando una persona sea residente en la federación, existe una "clara distinción" entre los residentes y los residentes de impuestos.

Evasión de impuestos e información CRS

La residencia de impuestos ni es el resultado automático ni se mantiene por medio de la participación dentro del programa de San Cristóbal y Nieves. Es por ello que las personas no podrían utilizar su categoría como ciudadanos económicos de la federación para mostrar que son residentes de impuestos de ellos. Esto limita de forma severa cualquier oportunidad de evasión de impuestos que pueda fluir de la ciudadanía económica. No es por ello sorprendente que EY indique que "cualquier preocupación relacionada con los impuestos que pueda surgir entorno a la interacción de la ciudadanía con intercambio de información [de impuestos] pudiera dirigirse de forma sorprendente por medio de provisiones de impuestos en lugar de restringir la ciudadanía".

El programa de San Cristóbal y Nieves no presenta un riesgo para la información según CRS. El informe de Smith & Williamson explica que: "La información por medio de CRS se basa además en la residencia de impuestos y no en la ciudadanía o en el derecho a residir en una jurisdicción". EY también destacó: "Las normas de información CRS son explícitas en lo que respecta a no utilizar la ciudadanía como una prueba". De esta forma, condena el programa de San Cristóbal y Nieves – un esquema que permite la ciudadanía, pero no la residencia de impuestos – ya que podría omitir las realidades legales y prácticas de la información CRS.

Doble residencia de impuestos

Smith & Williamson analiza qué beneficios podría proporcionar la ciudadanía económica al convertirse en residente de impuestos en San Cristóbal y Nieves y en su país de origen. Y en gran parte, la respuesta es que no proporciona ninguno. "La residencia de impuestos de San Cristóbal y Nieves sólo no es suficiente para prevenir que una persona pueda cargarse de impuestos o ingresos de ninguna clase… según otros países extranjeros", indicaron desde la firma. De hecho: "Esto no crea una ventaja de impuestos no debida, y en muchos casos, puede provocar que la persona esté expuesta a una doble carga de impuestos que no se pueda mitigar…".

La residencia de impuestos doble de Reino Unido y San Cristóbal y Nieves se proporciona como ejemplo. Una persona que pueda tener los impuestos en ambas de estas naciones es dependiente de su Double Taxation Agreement para la asistencia de impuestos. Esto permite solo la asistencia en un país, y solo para los impuestos que realmente se padecen en el país. Como resultado, el efecto de acuerdo es sencillamente la prevención de los dobles impuestos en la misma capital – sin mitigar a la persona de su endeudamiento de impuestos ni entorpecer los derechos de los impuestos del otro país.

Conclusión

El año pasado, el Primer Ministro Timothy Harris presentó un nuevo canal de inversión por medio de CBI, denominado Sustainable Growth Fund, seguido de una serie de medidas que fortalecieron las diligencias debidas del programa.

La visión que presenta este informe, sobre todo después de EY, llegan en un momento importante para la industria CBI. Recientemente, los programas CBI han sido maliciosos por organismos como OECD y la Comisión Europea, por supuestamente poner en riesgo los CRS y tener potencial para ayudar a la evasión de impuestos. Exponer estas ideas como error no solo establece un record directo en el programa de San Cristóbal y Nieves, sino que ilustra que este criticismo no está fundado de forma adecuada, no tiene garantía y necesita de una re-evaluación.

