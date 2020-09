El programa de ciudadanía por inversión de San Cristóbal y Nieves es el más rápido del mundo: según el Índice CBI 2020.

En el Índice CBI 2020, el Programa de CBI de la Federación ocupó el puesto número uno por sí solo, o en forma compartida, por ofrecer procesos rápidos y sencillos, confiabilidad en la diligencia debida y seguridad, con una experiencia inigualable de 36 años. También obtuvo el mejor puntaje por no requerir que los postulantes tengan que viajar y residir por algún período mínimo.

El Índice CBI analizó la oferta por tiempo limitado de San Cristóbal y Nieves, que les permite a las familias de hasta cuatro integrantes que ya han sido verificadas obtener la ciudadanía por 150.000 dólares estadounidenses en lugar de 195.000 dólares estadounidenses a través de la opción de fondos. El informe reconoce que para los inversionistas cada vez es más importante recibir también la ciudadanía de sus familias. San Cristóbal y Nieves permite a las futuras generaciones de postulantes exitosos heredar la ciudadanía.

El Primer Ministro, Honorable Dr. Timothy Harris, comentó: "San Cristóbal y Nieves no es solo un lugar para que prosperen los inversionistas, sino también un hogar acogedor para sus hijos y nietos. Hemos hecho que nuestras calles sean más seguras, y nuestro estado de derecho más fuerte. Continuamos invirtiendo en educación y en salud. Nuestra economía es resiliente, incluso cuando nos enfrentamos a conmociones externas, como una pandemia global".

Les Khan, el CEO de la Unidad de Ciudadanía por Inversión de San Cristóbal y Nieves (CIU), expresó: "Continuamos concentrándonos en lo que más les importa a los inversionistas, mientras nos aseguramos de mantener nuestro programa en la categoría "Estándar Platino". Nuestra oferta por tiempo limitado llega en un momento en el que los inversionistas, más que nunca, otorgan gran valor a la seguridad familiar. Es por eso que hemos decidido permitirles, temporalmente, agregar hasta tres miembros de su familia por la misma cantidad de contribución que para un solo solicitante".

Mediante la opción de Proceso de solicitud acelerado, los inversionistas pueden obtener su ciudadanía y su pasaporte, el cual es un proceso independiente de CBI, en un plazo de 60 días. Los solicitantes primero deberán realizar un proceso de diligencia debida que conlleva varios niveles. La CIU presentó una cláusula temporal instituida en el contexto de la COVID-19, por medio de la cual, las personas autorizadas, que deben presentar la solicitud a través de dicha unidad, podrán hacerlo por internet. No obstante, la CIU no emitirá una aprobación sin la recepción de la solicitud física en una fecha posterior.

Una vez aprobados, los ciudadanos económicos obtienen el derecho de vivir, trabajar y estudiar en San Cristóbal y Nieves. También pueden viajar sin visa, o con visas de arribo, a casi 160 países y territorios, y disfrutar de los mismos beneficios económicos y sociales que disfrutan los ciudadanos nativos. Para obtener más información sobre el programa de ciudadanía por inversión de San Cristóbal y Nieves, visite el sitio web de la CIU.

