El programa de donantes Gift of Life es líder en donación de órganos en los Estados Unidos por 13 años consecutivos

"El programa de donantes Gift of Life avanzó firmemente en su misión de salvar vidas, incluso durante la pandemia de la COVID-19", afirmó Howard M. Nathan, presidente y director ejecutivo de Gift of Life. "Esto demuestra la dedicación y la experiencia de nuestro personal, el compromiso de nuestros hospitales asociados y la generosidad inspiradora de nuestros donantes y sus familias. Nuestra comunidad compasiva es la más generosa de la nación, ya que decidió salvar vidas y apoyar a las familias a pesar de su dolor y de los numerosos desafíos de este último año". Zach, un niño de 5 años que recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida durante la pandemia, y su madre Sarah, expresan su agradecimiento por su nuevo corazón:https://www.donors1.org/gift-of-life-update-zach-sarahs-story/

Gift of Life también recuperó tejidos vitales de 2.295 donantes, incluyendo 1.385 donantes de tejidos musculoesqueléticos y 1.726 donantes de córnea. Estas donaciones pueden beneficiar a más de 110.000 personas, con donaciones de huesos para lesiones ortopédicas y deportivas, donaciones de piel para curar pacientes con quemaduras y para cirugía reconstructiva, donaciones de válvulas cardíacas para reparar defectos que ponen en riesgo la vida y córneas para proporcionar el don de la vista. En este video, Alex Cummings habla de cómo la donación de córnea restableció su visión y su independencia: https://youtu.be/sueWEa_SJGk

La misión de salvar vidas continúa durante la pandemia

En un año que trajo grandes trastornos a la vida cotidiana de las personas e incertidumbre generalizada en medio del brote del coronavirus, el equipo de Gift of Life se adaptó rápidamente a los nuevos desafíos al implementar pruebas de COVID-19 para donantes, adaptar procedimientos y comunicaciones con hospitales y familias, y garantizar los equipos de protección personal (EPP) para su equipo médico de primera línea a fin de continuar con su misión de salvar vidas. La OPO también encontró formas especiales de apoyar a sus compañeros médicos y colegas del hospital al proporcionar EPP, tratamientos y alimentos, y al donar ventiladores para tratar a los pacientes con coronavirus.

Gift of Life se asocia con 128 hospitales de cuidados intensivos y 15 centros de trasplante en su área de servicio para salvar y sanar vidas a través de la donación de órganos y tejidos.

"El equipo de expertos de Gift of Life aborda situaciones clínicas que salvan vidas todos los días, trabajando de manera conjunta las 24 horas, los 7 días de la semana con equipos de cuidados intensivos en los principales hospitales y centros de trasplante del país para brindar a las familias la oportunidad de la donación", expresó Richard D. Hasz, vicepresidente de servicios médicos de Gift of life."Nuestros hospitales asociados han seguido promoviendo firmemente la donación, junto con las enormes presiones de la lucha contra la COVID-19. Muchos han compartido con nosotros que la donación y el trasplante han sido un resquicio de esperanza para otras personas durante un año muy complejo". Todos los años, Gift of Life reconoce a los hospitales por promover la donación de órganos con su premio Gift of Life Award. Escuche al ganador del premio de este año reflexionar sobre el cuidado de las familias y su asociación con Gift of Life: https://www.donors1.org/gift-of-life-and-the-hospital-and-healthsystem-association-of-pennsylvania-southeast-connect-honor-crozer-chester-medical-center-for-outstanding-organ-donation-rates/

En los Estados Unidos, más de 108.000 personas están esperando un órgano que salve sus vidas y, todos los días, 20 personas mueren esperando. En el área de servicio de Gift of Life, que abarca la región oriental de Pensilvania, sur de Nueva Jersey y Delaware, actualmente hay más de 5.300 hombres, mujeres y niños esperando un trasplante que salve sus vidas.

"Nuestra generosa comunidad siguió demostrando una notable empatía y resiliencia en 2020", afirmó el Sr. Jan L. Weinstock, vicepresidente de administración y asesor general de Gift of Life."Más que nunca, estamos muy agradecidos con las familias donantes. En muchas casos, ni siquiera pudieron estar con su ser querido en la UCI debido a la pandemia, pero en medio de su dolor, se preocuparon lo suficiente como para ayudar a otros a decir 'sí' a la donación".

La donación y el trasplante no serían posibles sin la generosidad de los donantes heroicos y sus familias. Gift of Life rinde homenaje a los héroes donantes cada año durante sus conmovedoras y emotivas celebraciones de vida y legado para las familias donantes. Mire la primera ceremonia virtual de este año: https://www.donors1.org/llc4/

La necesidad de órganos que salven vidas es urgente. En 2020, con el cierre temporal de los centros de licencias de conducir en algunas áreas debido a la COVID-19, se redujo el registro de donantes de órganos, lo que hizo que la necesidad de registrarse fuera más importante que nunca. Todos pueden registrarse rápidamente en https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/

Líder en apoyo comunitario

619 donantes de órganos generosos de Gift of Life permitieron que se realizaran 1.621 trasplantes para salvar vidas. Muchos tuvieron que viajar lejos de casa durante la pandemia para recibir atención en los principales centros de trasplante de nuestra región. Gift of Life Family House en Filadelfia permaneció abierta y realizó numerosos cambios para seguir ofreciendo alojamiento, comidas y servicios de apoyo accesibles a los pacientes trasplantados y sus familias. Además, se presentó una sólida serie de seminarios web para pacientes trasplantados y cuidadores que cubre una variedad de temas, como el manejo durante la COVID-19, la salud mental posterior al trasplante, el bienestar del cuidador, entre otros. Estos seminarios web de apoyo virtuales y gratuitos contaron con la asistencia de más de 2.000 participantes y proporcionaron a la comunidad de trasplante información importante sobre salud y bienestar. En 2020, el personal de Family House y los voluntarios ofrecieron 4.396 noches de alojamiento para cuidar a 7.519 huéspedes, 15.038 comidas y 426 viajes hacia y desde los hospitales locales. Con el apoyo de la comunidad, la Family House ha proporcionado 70.722 noches de alojamiento a 129.201 huéspedes, ha servido más de 258.401 comidas y ha destinado más de USD 9,93 millones en atención médica subsidiada a las familias desde su apertura en 2011. Family House celebrará su décimo aniversario en julio de 2021. Obtenga información sobre cómoFamily House proporcionó un hogar seguro y cómodo lejos de casa a Maggi, receptora de un trasplante de pulmón, y a George, su pareja, durante la pandemia: https://www.giftoflifefamilyhouse.org/njcouplegetsnewleaseonlife/

El trabajo de Gift of Life no sería posible sin sus cientos de voluntarios en toda nuestra región. A pesar de la pandemia, estos embajadores ayudaron a educar al público de manera virtual, asistieron a capacitaciones, donaron alimentos y materiales a Family House, y participaron en docenas de programas con escuelas, templos, hospitales y otras organizaciones comunitarias para apoyar nuestra misión de salvar vidas.

Líder en innovación y educación

Gift of Life es reconocida a nivel internacional por su liderazgo y becas en el campo de la donación de órganos y tejidos. La OPO trabaja junto con investigadores de una serie de instituciones gubernamentales, médicas académicas y sin fines de lucro para apoyar el avance de la donación y el trasplante médico.

El año 2020 marcó el aniversario n.° 25 de la primera donación después de la muerte circulatoria (DCD) de Gift of Life, que se realizó gracias a un joven héroe y su solidaria familia. El legado de Michael McVey siguió transformando la donación en los Estados Unidos a través de la apasionada labor de apoyo de su madre Susan McVey Dillon, y la enseñanza y liderazgo de Gift of Life. Desde entonces, Gift of Life ha coordinado un total de 1.682 donaciones de DCD, lo que significa un total de 3.009 órganos trasplantados. A nivel nacional, las donaciones de DCD han permitido salvar más de 44.000 vidas. Ahora, después de más de dos décadas, la donación de corazón de DCD se ha convertido en una realidad gracias a una innovadora tecnología de preservación. Gift of Life coordinó la primera recuperación cardíaca DCD de la región en mayo, seguida de otras tres exitosas donaciones de corazón DCD. Los corazones DCD ofrecen esperanza a aquellos que necesitan desesperadamente un trasplante para salvar su vida y se espera que amplíen la reserva de donantes hasta en un 30 %. Conozca la historia de Michael McVey generando un legado, y la importante asociación de su familia con Gift of Life que transformó la donación en los Estados Unidos: https://www.donors1.org/michaels-legacy-donation-milestone-led-to-44000-lives-saved/

En enero, Penn Medicine anunció el nacimiento de Benjamin Gobrecht. El pequeño Benjamin fue el segundo bebé en nacer en los Estados Unidos después de un trasplante de útero de una donante fallecida. El programa de donantes Gift of Life se asoció con Penn Medicine, al coordinar la donación para el ensayo de trasplante de útero para infertilidad por factor uterino (UNTIL) que resultó en este hito clínico. Esta innovación en donación y trasplante ofrece esperanza a las mujeres que nacieron con infertilidad por factor uterino (UFI), una forma de infertilidad femenina que antes era irreversible y afecta al 5 % de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial. Obtenga más información sobre el ensayo UNTIL y el proceso de trasplante de Gobrecht:https://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2020/january/penn-medicine-birth-marks-a-milestone-in-uterus-transplant-clinical-trial

El Gift of Life Institute es un centro internacional de capacitación para profesionales en donación de órganos y tejidos, en cual ofrece recursos integrales e interdisciplinarios para aumentar los resultados de las donaciones, como aprendizaje basado en habilidades, educación continua, investigación colaborativa y servicios de asesoramiento. Desde su creación en 2004, el Instituto ha facilitado más de 450 talleres con 58 OPO y múltiples bancos de tejidos, y ha capacitado a más de 11.000 profesionales de los Estados Unidos y 33 países de todo el mundo. En 2020, el Instituto participó con éxito en una plataforma totalmente virtual, en la que capacitó a más de 1.100 participantes.

El Registro Internacional de Embarazos en Pacientes con Trasplante (TPR) del Instituto estudia la maternidad postrasplante y los efectos de los medicamentos en la fertilidad y el embarazo. Desde 1991, TPR ha realizado un seguimiento de más de 5.000 resultados de embarazo postrasplante, compartiendo información con innumerables destinatarios de trasplantes y sus equipos de salud que toman decisiones de planificación familiar. TPR es el único registro de este tipo en el mundo. Su equipo ha presentado sus conclusiones en más de 76 publicaciones revisadas por pares y en 530 foros académicos de todo el mundo.

Programa de donantes de Gift of Life

El programa de donantes de Gift of Life es la organización de obtención de órganos sin fines de lucro designada a nivel federal, que trabaja con 128 hospitales de cuidados intensivos y 15 centros de trasplante para atender a 11,3 millones de personas en la región oriental de Pensilvania, sur de Nueva Jersey y Delaware. Gracias a su comunidad compasiva, durante los últimos 13 años, Gift of Life ha coordinado a la mayoría de los donantes de órganos en los Estados Unidos. Su tasa anual de donaciones, 55 donantes de órganos por millón de habitantes, se encuentra entre las más altas del mundo. Desde 1974, Gift of Life ha coordinado más de 52.500 órganos para trasplante, y se han llevado a cabo aproximadamente 1,75 millones de trasplantes de tejidos gracias a la generosidad de los donantes y sus familias. Un donante de órganos puede salvar las vidas de hasta ocho personas, y un donante de tejidos puede mejorar la vida de más de 100 personas. Para obtener más información o registrarse, visite donors1.org.

SOURCE Gift of Life Donor Program