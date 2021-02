El programa "Gala del Festival de la Primavera Hakka 2021 - Noche de Tailandia (Bangkok)" ya está en el aire

El evento "Gala del Festival de la Primavera Hakka 2021 - Noche de Tailandia (Bangkok)" tuvo la orientación de la Oficina de información del Gobierno Popular de la provincia de Guangdong y el de la municipalidad de Meizhou, y fue copatrocinado por la Estación de radio y televisión de Meizhou, la Federación de Meizhou de personas chinas retornadas desde el extranjero y la Cámara general de comercio para el intercambio económico de Tailandia y Asia-Tailandia.

La Gala del Festival de la Primavera Hakka se ha celebrado durante siete años consecutivos. Ha sido celebrado con éxito de forma sucesiva en Indonesia y Malasia en 2019 y 2020, y ha sido bien recibido y elogiado por la comunidad Hakka en el extranjero. La Noche de Tailandia (Bangkok) de la gala de este año se presentó a través de un enlace de video, que conectó a Meizhou y Bangkok, y difundió la cultura Hakka a países y regiones a lo largo de "la Franja y la Ruta" y alrededor del mundo, para mejorar los lazos de unión de los miembros de la comunidad Hakka que se encuentran en su tierra y en el extranjero.

La Gala del Festival de la Primavera Hakka ha tenido un desarrollo gradual desde una gala regional hasta un gran evento que va mucho más allá de China, difunde la cultura Hakka y cuenta historias chinas al mundo. De acuerdo con el personal a cargo, la gala de este año incorpora las maravillosas actuaciones teatrales de la región Hakka, muchas de las cuales han obtenido premios en el Festival de Arte de Guangdong. La gala también expone las prácticas exitosas de la lucha de Meizhou contra la epidemia, sitio donde a la vez se redujo la pobreza para asegurar una victoria decisiva en la construcción de una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos durante el último año.

Enlace a las imágenes adjuntas:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=383958

Leyenda: En el sitio de la Gala del Festival de la Primavera Hakka 2021 - Noche de Tailandia (Bangkok)

Fotografía : https://mma.prnewswire.com/media/1434612/Hakka_Spring_Festival_Gala_2021.jpg

FUENTE The Information Office of the People's Government of Meizhou Municipality

