El Programa Saudí de Desarrollo y Reconstrucción de Yemen inaugura un hospital reformado y recién equipado en Yauf

Debido a que partes de la Gobernación de Yauf se encuentran bajo el control de las milicias hutíes apoyadas por Irán, gran parte de la ayuda al desarrollo del sector se ha concentrado en cuestiones de seguridad, quedando otros sectores relativamente desatendidos. Por ejemplo, hay ocho ONG/agencias de la ONU involucradas en la seguridad de la gobernación, mientras que quedan solo tres en el sector sanitario.

"Le agradecemos al Gobierno del Reino de Arabia Saudí el generoso apoyo brindado al Hospital General de Yauf", afirmó el Sr. Ameen bin Ali Al-A'kimi, gobernador de Yauf. "Estas aportaciones están provocando un cambio cualitativo en los servicios sanitarios de toda la gobernación y la región".

"Estamos salvando las diferencias en el nivel de vida y, en este caso, en la asistencia sanitaria entre el Reino [de Arabia Saudí] y nuestros hermanos de Yemen. Este hospital se ha actualizado y reformado según los estándares saudíes, y es que se encuentra justo al sur de la frontera", dijo el Sr. Mohammed bin Saeed Al Jaber, embajador saudí de la República de Yemen y supervisor del SDRPY. "Y esto no es nuevo", continuó diciendo. "De hecho, el Reino de Arabia Saudí les ha proporcionado casi 11 mil millones de dólares a nuestros hermanos y hermanas de Yemen a lo largo de los años".

El Reino lleva mucho tiempo apoyando iniciativas en pro de la sanidad en Yemen, como, por ejemplo:

Hospitales de la Gobernación de Hajjah y de Saada controladas por los hutíes, que han recibido y siguen recibiendo 10 millones de dólares anualmente desde su fundación en los años 80 y 90 respectivamente. Un hospital de servicios integrales en Adén, financiado desde 2006; La apertura y la financiación continua del centro cardiológico de Marib; y El Centro Médico del Rey Abdullah de Saná, que comenzó en 2013 pero se paralizó en 2014 debido a la insurgencia hutí, cuya construcción se reanudará cuando lo permitan las condiciones.

La reapertura del Hospital General de Yauf sigue a otros muchos proyectos del SDRPY en el sector sanitario. En los dos últimos meses, el SDRPY ya ha finalizado o ha anunciado:

El nuevo equipamiento del Hospital Seiyun en Hadhramaut, con 191 equipos; La renovación continua y la ampliación del Hospital General Al-Ghaydah en Al-Mahra; La renovación continua y la ampliación del Hospital General en Adén; La universidad y el complejo hospitalario King Salman Education and Medical City en Al-Mahra; La creación prevista de centros de enfermedades incurables en cada gobernación, a manos de su majestad el rey Salman.

