El protector solar mineral FPS 50 de Young Living recibe el sello de recomendación de la Fundación para el Cáncer de Piel

LEHI, Utah, 29 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, el líder mundial de los aceites esenciales, anunció hoy que su loción de protección solar mineral con factor de protección solar (FPS) 50 (Mineral Sunscreen Lotion SPF 50) ha recibido el sello de recomendación de la Fundación para el Cáncer de Piel (The Skin Cancer Foundation). El protector solar mineral de Young Living cumple el estricto criterio de la fundación en materia de protección solar de amplio espectro (UVA y UVB) para uso diario segura y efectiva.

La Fundación para el Cáncer de Piel ha marcado la pauta en cuanto a educar a la sociedad y a la comunidad médica sobre el cáncer de piel, y se centra en disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer más común del mundo. La enfermedad está presente a niveles epidémicos: uno de cada cinco estadounidenses padecerá de cáncer de piel antes de los 70 años; y una persona muere de melanoma, la forma más peligrosa de la enfermedad, cada hora.

Para obtener el sello de recomendación, un fabricante debe suministrar datos científicos que demuestren que su producto "ayuda a la prevención del daño a la piel provocado por el sol" de manera adecuada y segura. Los datos son revisados por un comité voluntario de fotobiólogos expertos en el estudio de la interacción entre la radiación ultravioleta y la piel.

"Cuando los científicos de Young Living formularon el protector solar mineral, queríamos ofrecerles a las personas una protección solar que no utilizara productos químicos fuertes; y mediante nuestro estricto proceso Seed to Seal, producimos un protector solar seguro y efectivo que es genuino y puro para las personas de todas las edades", expresó el Dr. Michael Buch, director científico de Young Living. "Nos enorgullece que nuestro protector solar mineral ahora lleve el sello de recomendación de la Fundación para el Cáncer de Piel".

La loción de protección solar mineral con FPS 50 de Young Living es un protector solar natural y de venta libre que no contiene absorbentes químicos de rayos ultravioletas, lo cual lo convierte en una alternativa segura para adultos y niños. El protector solar mineral, un producto revisado por dermatólogos, está formulado para aplicarse con facilidad en la piel sin dejar residuo blanco. Para conocer más sobre la loción de protección solar mineral con FPS 50 de Young Living o sus ingredientes, visite YoungLiving.com.

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial de los aceites esenciales y es distribuidor de productos de la más alta calidad elaborados por infusión en aceite. Como guardianes de la Tierra y su pueblo, Young Living prepara el terreno para cada empresa de aceites esenciales con su estándar Seed to Seal® y sus pilares Origen, Ciencia y Estándares. Estos principios rectores protegen el planeta y garantizan que los clientes se puedan sentir bien por utilizar los productos de Young Living para ellos y sus familias, y en sus hogares. Los productos de Young Living contienen aceites esenciales que provienen todos de granjas propiedad de la empresa o de socios y proveedores con la certificación Seed to Seal; sustentan un estilo de vida sano, y continúan ofreciéndoles oportunidades a los más de 5 millones de miembros para que alcancen sus metas y aspiraciones al orientar su trabajo con sus valores y pasiones. Para más información, visite YoungLiving.com, siga a @younglivingeo en Twitter, o haga clic en "me gusta" en Facebook.

