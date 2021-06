El Próximo Nivel De Servicios De Atención Inmediata Está A Solo Una Llamada Telefónica

El Programa "Dial Me First" de IMA Brinda a los Pacientes Acceso a Atención Médica Inmediata

ORLANDO, Fla., 1 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- IMA Medical Group, un proveedor independiente líder de servicios de atención primaria de alta calidad en el centro de la Florida, presenta Dial Me First, un servicio conveniente que ofrece a los pacientes acceso a atención inmediata por parte de médicos de primera clase. El servicio permite a los médicos de IMA determinar si sus pacientes pueden ser tratados fácilmente vía telefónica o enviados a la ubicación de IMA más cercana para una consulta médica. Los pacientes que necesiten atención médica de urgencia serán conectados por su médico al hospital más cercano o se les recomendará que visiten el departamento de emergencias más cercano.

"Dial Me First es otra forma de brindarles a nuestros pacientes un nuevo nivel de servicios de atención de urgencia virtualmente las 24 horas del día", dijo la Dra. María Vásquez, MD. "Este servicio les permite a los pacientes conectarse con un profesional de la salud desde la comodidad de su propio hogar, quienes podrán acceder fácilmente a sus registros médicos y evaluar su necesidad médica inmediata, evitando así un viaje a la sala de emergencias si no es necesario".

Con Dial Me First, los pacientes de IMA tendrán acceso inmediato al grupo de médicos de IMA. Cuando sea necesario, los pacientes deben llamar al 1-855-DIALME1ST (1-855-342-5631) o al número de su oficina de IMA para hablar con un médico de IMA para evaluar sus necesidades médicas. El servicio telefónico Dial Me First está disponible para los pacientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Este servicio fue diseñado para atender a pacientes que experimentan afecciones que no ponen en peligro la vida, como son: presión alta, dolor abdominal, mareos, molestias al orinar, dolor lumbar, entre otras.

Lo que pueden esperar los pacientes con IMA:

Llamadas atendidas por médicos

Servicio VIP personalizado

Atención de alta calidad en la que los pacientes pueden confiar

Acceso a la atención fuera de los horarios normales

Tiempo de espera mínimo

Transporte si es necesario al IMA Medical Center más cercano

Hospitalización directa si se considera necesario

Atención a problemas médicos respiratorios, gastrointestinales y cardiovasculares

El manejo del dolor

Coordinación de la atención que incluye laboratorios de urgencia, imágenes y citas con especialistas

"Estamos encantados de servir a nuestros pacientes con una forma innovadora de abordar sus preocupaciones médicas inmediatamente, dijo Leo Pérez Saba, vicepresidente de administración médica. "El acceso conveniente a nuestros médicos cuando sea necesario ahora está a una llamada telefónica sin importar la hora del día".

* La lista de condiciones no apropiadas para Dial Me First incluye:

Pérdida del conocimiento repentina o inexplicable.

Signos de un ataque cardíaco, como dolor o presión en el pecho repentino / severo.

Signos de un derrame cerebral, como entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna de un lado del cuerpo; dificultad para hablar pérdida repentina de la visión.

Falta de aire severa.

Fiebre alta con rigidez en el cuello, confusión mental y / o dificultad para respirar.

Toser o vomitar sangre.

Cortada o herida que no deja de sangrar.

Posibles fracturas de huesos.

Envenenamiento.

Heridas de arma blanca.

Dolor abdominal intenso y repentino.

Traumas o heridas en la cabeza.

Sentimientos suicidas.

Amputación parcial o total del miembro.

Los pacientes que experimenten cualquiera de estos síntomas graves deben llamar al 911 de inmediato o dirigirse a la sala de emergencias del hospital más cercano.

Acerca de IMA Medical Group

IMA Medical Group ofrece servicios médicos y de bienestar primarios de alta calidad que se centran en mejorar la atención al paciente, reducir costos y ofrecer servicios convenientes para los pacientes, sus familias y cuidadores. Con sede en Orlando, Florida, IMA atiende a pacientes en 20 centros médicos en Florida Central, incluidos Lakeland, Davenport, Winter Haven, Lake Wales, Clermont, Oviedo, Kissimmee, St. Cloud y Tampa, donde más de 70 médicos brindan servicios integrales en el hogar médico. a más de 40.000 miembros en asociación con todas las principales organizaciones nacionales de atención administrada. Para obtener más información, visite www.imamedicalgroup.com.

