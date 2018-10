El proyecto de PEACE Cable entra en la fase de producción de cables y materiales

SUZHOU, China, 29 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- PEACE Cable International Network Co., Ltd, una empresa filial de HENGTONG, se complace en anunciar hoy, junto con Huawei Marine Networks Co. Ltd, que el proyecto de PEACE Cable ha entrado en la fase de producción de cables y materiales. El sistema de PEACE Cable, que tendrá una longitud de 12.000 km, conectará Asia, África y Europa, y está previsto que esté listo para su puesta en servicio en el primer trimestre de 2020.