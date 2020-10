El renombrado maestro del maquillaje Mario Dedivanovic lanza MAKEUP BY MARIO

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El artista del maquillaje Mario Dedivanovic presenta la lujosa marca de belleza MAKEUP BY MARIO, que propone fórmulas meticulosamente pensadas y creadas, infundidas con las distintivas técnicas de Mario. Compuesta por 21 productos de alta calidad y herramientas para los ojos y la piel, cada tonalidad es universal y ha sido creada para todos los tonos de piel.

"Con MAKEUP BY MARIO he trabajado con mis técnicas propias más distintivas y las he transformado en productos profesionales accesibles, inspirados en aquellos que he amado y usado a lo largo de mi carrera", afirma Mario. "Cuando doy mis clases magistrales, llevo a mis alumnos a través de todo mi proceso de pensamiento y demuestro todas mis técnicas. Ahora, mis técnicas y filosofía están infundidas en mis productos".

El año 2020 marca el vigésimo aniversario de Mario como maquillador. Su marca homónima es la culminación de veinte años de arte, experiencia y experimentación, durante los cuales ha trabajado con algunos de los rostros más famosos de nuestro tiempo. Desde educación a redes sociales e innovación, Mario es un visionario y pionero de vanguardia en la industria de la belleza. Ha construido una base de seguidores en todo el mundo, ha enseñado y popularizado las técnicas de maquillaje más conocidas de la última década y ha provocado tendencias virales que inspiraron y alteraron para siempre el panorama de la belleza. Como autoridad respetada y sensación global, MAKEUP BY MARIO es un nuevo clásico en la industria de la belleza.

Un maestro de la invención y reinvención, Mario formuló esta colección con un énfasis sin condicionamientos en el desempeño del producto. "Es mi misión que todo el mundo se sienta seguro y confíe en estos productos", explica. "MAKEUP BY MARIO es mi pasión y amor por el arte del maquillaje encapsulados en una colección diseñada con un propósito definido, creada para ofrecer una experiencia de maquillaje profesional y de lujo que no es inalcanzable. Todos deberían tener acceso a las fórmulas de la mejor calidad. Eso es muy importante para mí".

MAKEUP BY MARIO se lanzará con exclusividad en makeupbymario.com el 1 de octubre de 2020, con una expansión a otras categorías entre finales de 2020 y principios de 2021.

El precio de los productos de MAKEUP BY MARIO será de USD 14 a USD 48, y estarán disponibles en makeupbymario.com desde el 1 de octubre de 2020.

