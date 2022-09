El Renovado Fairmont Mayakoba es Sede de ILTM Norteamérica 2022

Del 19 al 22 de septiembre, los más de mil asistentes y expertos en la industria de viajes de lujo disfrutaron de instalaciones completamente renovadas, gastronomía de primer nivel y Maykana, el club de playa más espectacular de la Riviera Maya, además de días de reuniones, conexiones y eventos.

RIVIERA MAYA, México, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Del 19 al 22 de septiembre, Fairmont Mayakoba, resort AAA-5 Diamantes, de nueva cuenta fue sede de ILTM Norteamérica 2022, evento al que asistieron expositores, compradores y diseñadores de viajes más exclusivos y codiciados de la región de Norteamérica con el objetivo de generar negocios y presentar las últimas tendencias de los viajes de lujo.

Por décimo año consecutivo, ILTM eligió a Fairmont Mayakoba como sede de su evento gracias al servicio personalizado del hotel, la calidad brindada en el evento, instalaciones de lujo, accesibilidad del destino, el compromiso que tiene con la sustentabilidad y, sobre todo, la oportunidad de que los asistentes disfrutaran de la renovación y nuevos espacios que forman parte del proyecto más ambicioso de restauración del hotel desde su apertura.

Este año, el evento reconocido entre los expertos en viajes como "el pináculo de los mercados de viajes de lujo", contó con expositores de 60 países, compradores de 153 ciudades norteamericana, 255 agencias de viajes, 140 representantes de hoteles y centros de convenciones, así como más de 1,000 asistentes lo que la convierte en la edición con mayor audiencia en la historia de ILTM North America.

Los compradores de viajes de lujo y hoteles de alta gama, representantes de cadenas hoteleras, líneas de cruceros, operadores turísticos y otros proveedores de lujo de México, Canadá y Estados Unidos, así como todos los asistentes que reúne ILTM Norteamérica, disfrutaron de lo mejor del Caribe mexicano en Fairmont Mayakoba y de su oferta de restaurantes, playas, actividades y el recientemente inaugurado club de playa 'Maykana'. Este nuevo espacio, considerado el nuevo corazón de la propiedad, fue un punto de encuentro para los huéspedes y la audiencia del evento quienes conocieron sus novedades gastronómicas, además de las terrazas con vistas espectaculares, cabañas de lujo, albercas junto al mar y la atmósfera única y exclusiva de este nuevo club de playa.

Sin duda, la remodelación de Fairmont Mayakoba que incluye un cambio completo de diseño, mobiliario, decoración de interiores y construcción de nuevos espacios convirtieron al hotel en el mejor escenario para generar negocio en esta edición de ILTM Norteamérica en medio de un ambiente y energía renovada.

###

Acerca de Fairmont Mayakoba

Fairmont Mayakoba es un resort que ofrece a sus huéspedes la perfecta combinación entre lujosas instalaciones, contacto con la naturaleza en sus cinco magníficos ecosistemas, servicio personalizado de primera y una gastronomía regional e internacional de alta calidad. Ubicado a 40 minutos del aeropuerto Internacional de Cancún y a 20 minutos de Playa del Carmen, Fairmont Mayakoba cuenta con 19 hectáreas en el corazón de la selva Maya. Dentro de sus instalaciones se encuentran 401 habitaciones, cinco albercas, cuatro restaurantes, gimnasio, spa y un centro de convenciones, todo diseñado en armonía con la naturaleza para contribuir a la preservación de la flora y fauna local. Desde su inauguración en 2006, Fairmont Mayakoba cuenta con el reconocimiento 5 Diamantes de la AAA. Viajeros de todo el mundo son cálidamente recibidos en este resort donde todo gira alrededor de las necesidades del huésped, con el fin de convertir cada viaje en una experiencia memorable. Para más información o reservaciones visite www.fairmont.mx/mayakoba.

Sea fan de Fairmont Mayakoba. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest.

Acerca de Accor

Accor es un grupo hotelero líder a nivel mundial que tiene más de 5,300 propiedades y 10,000 lugares de comida y bebida en 110 países. El grupo tiene uno de los ecosistemas hoteleros más diversos de la industria turística, los cuales abarcan más de 40 marcas desde premium y de lujo, hasta medio y económico. Ofrece conceptos con estilos únicos, entretenimiento, vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas, tiempos compartidos, atención del concierge, espacios para trabajar y más. La posición de Accor en el segmento de hospitalidad y estilo de vida, una de las categorías de mayor crecimiento en la industria, está liderada por Ennismore, una empresa conjunta, en la que Accor posee una participación mayoritaria. Esta empresa se distingue por su creatividad, ya que cuenta con un conjunto de marcas globales, fundada por emprendedores que han puesto su corazón en el proyecto. Accor cuenta con un portafolio inigualable de marcas exclusivas y más de 230,000 integrantes de su equipo a nivel global. Los miembros se benefician de su programa de lealtad – ALL - Accor Live Limitless – un compañero de estilo de vida que brinda a diario acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. Con sus iniciativas Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el grupo se centra en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia y cotiza en la Bolsa de Valores de París Euronext (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (Ticker: ACCYY) en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite group.accor.com o siga a Accor en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

Cindy Diaz

Public Relations Manager

Fairmont Mayakoba, Riviera Maya

T + 52 984 206 3000 Ext. 3801

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1904870/3655808___Foto_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1904871/3655808___Foto_2.jpg

FUENTE Fairmont Mayakoba

SOURCE Fairmont Mayakoba