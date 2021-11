El Santa Cruz 2022 de Hyundai designado como el "SUV compacto de Texas" por la Texas Auto Writers Association

FOUNTAIN VALLEY, California, 3 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El vehículo deportivo para aventuras Santa Cruz de Hyundai obtuvo un importante galardón, el título de "SUV compacto de Texas", durante la 29ª celebración anual del evento "2021 Truck Rodeo" de la TAWA (Texas Auto Writers Association). El evento de dos días de duración reunió a más de 40 redactores automotrices con docenas de nuevas camionetas y SUVs a fin de que designaran los mejores modelos en su clase en los principales segmentos de vehículos. El Santa Cruz fue seleccionado por la TAWA como ganador en su categoría por su impactante diseño, maniobrabilidad y eficiencia.

"Es emocionante competir en el territorio de las camionetas, el gran estado de Texas, y regresar con una victoria tan fantástica", dijo Ricky Lao, director de Planificación de productos en Hyundai Motor North America. "El Santa Cruz 2022 abre nuevos caminos en los segmentos de SUVs, camionetas y 'crossovers' al brindar un verdadero vehículo de aventuras que es único en el mercado estadounidense".

"Los miembros de la Texas Auto Writers Association estuvieron muy entusiasmados al poder conducir el Santa Cruz 2022 de Hyundai y experimentar este vehículo totalmente nuevo", dijo Kristin Shaw, presidenta de la TAWA. "Durante todo el tiempo que duró el 'Texas Truck Rodeo' no hubo un solo momento de descanso para ellos, porque nuestros periodistas estaban probándolo tanto en la carretera como fuera de la misma. No me sorprendió en modo alguno que el Santa Cruz demostrara su fortaleza y que ganara en su categoría".

El Santa Cruz 2022 posee un impactante pero al mismo tiempo sofisticado diseño, potentes y eficientes opciones de sistemas de propulsión, una flexible cama abierta para transportar equipos, una conectividad de avanzada y una altamente maniobrable plataforma de tracción en las cuatro ruedas que se desempeña a la perfección tanto en ambientes urbanos como en sitios propicios para las aventuras. El Santa Cruz proporciona la segura utilidad de un SUV compacto, con su comodidad, espacio para pasajeros, eficiencia del combustible y facilidad de estacionamiento.

Acerca de la Texas Auto Writers Association (TAWA)

La Texas Auto Writers Association, Inc. fue fundada en 1987 y celebra anualmente el evento "TAWA Truck Rodeo", el cual reconoce a las mejores camionetas y SUVs en 10 categorías. Para más información, visite por favor https://www.texasautowriters.org.

Hyundai Motor America

Hyundai Motor America tiene como objetivo el "Progreso para la humanidad" y las soluciones inteligentes de movilidad. Hyundai les ofrece a los consumidores una línea de automóviles, SUVs y vehículos electrificados, ricos en tecnología. Nuestros 820 concesionarios vendieron más de 620,000 vehículos en Estados Unidos en 2020, y casi la mitad de ellos fueron construidos en la Planta manufacturera de Hyundai en Alabama (Hyundai Motor Manufacturing Alabama). Para más información, visite por favor www.HyundaiNews.com.

