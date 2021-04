El secretario Dr. Ben Carson visita Goya Foods como reconocimiento al compromiso de la Compañía con la comunidad

Bob Unanue, director ejecutivo de Goya Foods y miembro de la ACI declaró: "Es para mí un honor servir al Instituto y a su fundador, el Dr. Ben Carson". Y agregó: "El Dr. Carson ha alcanzado enormes logros durante su increíble vida y carrera profesional y, aun así, creo que sus mayores éxitos están aún por verse: convertir sus cuatro principios en fundamentos para nuestro país y nuestra sociedad".

"Bob Unanue es un hombre de gran carácter e integridad, cuyas cualidades de liderazgo se reflejan, no solo en su forma de dirigir Goya, sino también en cómo se interesa profundamente por el prójimo y por la comunidad. El American Cornerstone Institute se llena de orgullo al asociarse con él en nuestro deseo de unificar a nuestra nación a través de los principios fundamentales de fe, libertad, comunidad y vida", expresó el Dr. Ben Carson, exsecretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.

Los cuatro principios fundamentales del ACI están alineados con los valores de Goya Gives y de muchas de las organizaciones que la compañía apoya. Goya Gives es un programa global comprometido a trabajar por el bienestar general de las comunidades en el país y alrededor del mundo.

Goya ha trabajado siempre con organizaciones como Eyes on Me, una entidad sin fines de lucro de Brookshire, Texas, que ofrece tutoría y apoyo, y atiende a jóvenes y familias en situación de riesgo. A través del programa Goya Gives, Goya continúa apoyando la misión de Eyes on Me, que busca la transformación y el fortalecimiento de comunidades y vecindarios que, según las estadísticas, son barrios de bajos ingresos, tienen altas tasas de criminalidad, son ignorados y están desatendidos.

Acerca de Goya Foods

Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la compañía de alimentos de propiedad de hispanos más grande de Estados Unidos, y se ha posicionado como líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya produce, empaca y distribuye más de 2,500 productos alimenticios de alta calidad provenientes de España, el Caribe, México y Centro y Sur América. Los productos Goya tienen sus raíces en las tradiciones gastronómicas de las comunidades hispanas alrededor del mundo. La mezcla de ingredientes auténticos, sazones exquisitas y prácticas formas de preparación hacen que los productos Goya sean ideales para todos los gustos y en todas las mesas. Para obtener más información acerca de Goya Foods, por favor, visite www.goya.com.

