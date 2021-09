El Segundo Foro de Gestión Intercultural Entre Universidades de China y del Perú se celebró con éxito

BEIJING, 30 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- En la mañana del 28 de septiembre de 2021, CTG celebró en Beijing el Segundo Simposio Intercultural Entre Universidades de China y del Perú con el tema "Energía Limpia y Cambio Climático". El simposio tiene como objetivo en respuesta al tema del cambio climático para compartir las políticas, ventajas respectivas, experiencias, desafíos y oportunidades que enfrentan China y el Perú en términos del desarrollo de energías limpias y de la lucha contra el cambio climático, y promover la cooperación práctica y eficiente entre los dos países en el campo de las energías limpias y el cambio climático para responder de manera conjunta al cambio climático.

El representante del organizador del evento, Zhu Xiaohui, subdirector de Oficina del Presidente de China Yangtze Power International (Hongkong) Co., Ltd., dijo que, el cambio climático se ha convertido en un desafío común al que se enfrenta toda la humanidad, pero tanto China como el Perú están respondiendo activamente al cambio climático para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible. Con motivo del 50° Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre China y el Perú, CTG organizó este seminario, con la esperanza de que los expertos y académicos de los dos países puedan contribuir su sabiduría para hacer que la tierra sea mejor.

Liu Dehua, profesor y director del Laboratorio Conjunto China-América Latina de Energía Limpia y Cambio Climático de la Universidad de Tsinghua; Zhang Fuqiang, subdirector del Instituto de Investigación de Planificación Energética de State Grid Energy Research Institute Co., Ltd.; Luis Chirinos, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad Católica del Perú; Johnny Montalvo, miembro del Instituto de Naturaleza, Tierra y Energía, profesor de la Universidad ESAN del Perú, miembro de la Asociación Confuciana Internacional (ICA) y consejero del Gobierno de la Ciudad de Lima fueron invitados a compartir las medidas específicas tomadas por China y el Perú en aplicaciones de energías limpias y la respuesta al cambio climático, analizar los respectivos desafíos y oportunidades del cambio climático con los que se encuentran y desarrollar una animada discusión sobre posibles direcciones futuras de cooperación. Los expertos de China y del Perú esperan una mayor cooperación en el futuro en minería sostenible, vehículos eléctricos, aplicaciones de energía térmica, tecnología de almacenamiento de energía e investigación académica etc.

El simposio realizó simultáneamente transmisiones en vivo bilingües tanto en chino como en español. En el momento de esta publicación, el número de espectadores en línea ha alcanzado los 250.000.

FUENTE China Three Gorges Corporation

SOURCE China Three Gorges Corporation