El senado estatal de California vota "bajo la influencia" 29-6 para aprobar el proyecto de ley SB 58 - el peligroso experimento de ley de bares hasta las 4 a.m. del senador Wiener

SAN FRANCISCO, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcohol Justice, la California Alcohol Policy Alliance (CAPA) y el concejal de la ciudad de Los Ángeles Paul Koretz condenaron el voto de hoy del senado del estado de California, que optó por la vida nocturna por sobre la vida en su totalidad, y por la influencia de la industria por sobre la seguridad y la salud pública. Los senadores votaron 29-6 el proyecto de ley SB 58, el tercer intento del senador Scott Wiener en tres años por alterar las protecciones de un horario de cierre uniforme en California. La SB 58 permitiría a 10 ciudades prolongar el horario de consumo de bebidas alcohólicas hasta las 4 a.m. en zonas de fiestas. Si la Asamblea la aprueba y el gobernador Newsom la promulga, la ley permitirá que un "proyecto piloto" muy mal concebido convierta al 76% de la población del estado en animales de laboratorio en una "zona de salpicaduras".

"Una vez más nuestro senado estatal le ha dado la espalda al sentido común al aprobar este peligroso proyecto de ley", dijo Bruce Lee Livingston, Director Ejecutivo / CEO de Alcohol Justice. "Un puñado de bares, clubes nocturnos y hoteles codiciosos están impulsando esta política fallida que prolongará la violencia, las muertes en el tráfico y las molestias hasta las primeras horas en que se viaja al trabajo".

"Estoy realmente decepcionado con los senadores de California que emitieron un voto afirmativo para la SB 58, que permite servir alcohol hasta las 4 a.m., poniendo los ingresos de unos pocos establecimientos que venden alcohol por delante de la salvaguarda de vidas humanas", dijo el concejal de Los Ángeles Paul Koretz, que desde el principio ha sido un activo opositor a todas las versiones de la ley de bares hasta las 4 a.m. "Este proyecto de ley tiene el potencial de poner en peligro a millones de californianos que podrían correr riesgos si conductores borrachos ingresan al tráfico de las personas que se dirigen a su trabajo. Espero que los legisladores de la Asamblea estatal apliquen más criterio para proteger las vidas de todos los californianos".

El voto en el piso del senado para aprobar la SB 58 no fue unánime. Un 20% del senado no aprobó la medida. Felicitaciones a los senadores Bates, Chang, Jackson, Rubio, Umberg y Wilk por votar por el "no". Optaron por la seguridad y la salud pública por encima de los intereses de la vida nocturna.

"Promulgar la SB 58 aumenta el potencial de que haya más conductores borrachos en nuestras rutas y pone más vidas en riesgo", dijo la senadora Patricia Bates (R-Laguna Niguel), quien se opuso a la SB 58. "En un tiempo en que el estado busca maneras de reducir la conducción bajo efectos del alcohol, como aumentar el uso de dispositivos de bloqueo de arranque, no tiene mucho sentido aprobar una medida como la SB 58. Espero que la Asamblea rechace el proyecto de ley".

"Los senadores que votaron "sí" a la SB 58 no representaron los mejores intereses de todos los residentes de California", afirmó Veronica De Lara, co-presidente de la California Alcohol Policy Alliance (CAPA). "La SB 58 sigue suscitando oposición en todo el estado, y se demostrará en la Asamblea. Urgimos a los miembros de la Asamblea a escuchar a sus votantes, que están firmemente en contra de la SB 58".

"El senador Wiener puede estar exultante por su victoria "la tercera es la vencida" de hoy", observó Michael Scippa, Director de Asuntos Públicos en Alcohol Justice. "Pero no hay ninguna vencida en una política pública tóxica que beneficia a un selecto grupo de propietarios de negocios con un costo considerable para el estado".

Estimaciones conservadoras ubican los costos para el estado en alrededor de $3-4 millones por año para administrar la SB 58, mitigar el daño y limpiar la sangre de la carretera. Los costos para las ciudades y pueblos de la "zona de salpicaduras" podrían ser millones más.

Alcohol Justice urge a los californianos preocupados a que se contacten con sus representantes en la Asamblea y les dejen en claro que el horario de cierre a las 4 a.m. producirá un daño a la comunidad. "Los políticos de California tienen que proteger la salud pública y la seguridad, y dejar de subsidiar a las grandes compañías de bebidas alcohólicas. La vida nocturna no es más importante que la vida en su totalidad", añadió Scippa.

Hechos:

Tras no poder aprobar dos proyectos de ley anteriores de autorización hasta las 4 a.m. para bares (la SB 384 en 2017 y la SB 905 en 2018), el senador estatal Scott Wiener (D- San Francisco ) presentó la SB 58, un "proyecto piloto" integral mal concebido e inadecuadamente financiado para extender la hora de cierre a las 4 a.m. en diez ciudades.

para bares (la SB 384 en 2017 y la SB 905 en 2018), el senador estatal (D- ) presentó la SB 58, un "proyecto piloto" integral mal concebido e inadecuadamente financiado para extender la hora de cierre a las en diez ciudades. La SB 58 descarta 40 años de investigaciones con revisión por pares en salud pública sobre los peligros de extender el horario de cierre.

La SB 58 eliminará las protecciones uniformes del horario de cierre existente a las 2 a.m. , y difundirá un mayor consumo excesivo de alcohol, pérdidas de vidas, lesiones y molestias en todo el estado.

, y difundirá un mayor consumo excesivo de alcohol, pérdidas de vidas, lesiones y molestias en todo el estado. Según la Oficina de Seguridad en el Tráfico (OTS por sus siglas en inglés) de California , la conducción bajo los efectos del alcohol con consecuencias fatales es un problema crónico y cada vez más grave para California .

, la conducción bajo los efectos del alcohol con consecuencias fatales es un problema crónico y cada vez más grave para . La U.S. Community Preventive Services Task Force (Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos para la Comunidad de los Estados Unidos) encontró que cada aumento de 2 horas en el horario de cierre provoca un mayor número de lesiones por accidentes vehiculares y de ingresos a las salas de emergencias.

los Estados Unidos) encontró que cada aumento de 2 horas en el horario de cierre provoca un mayor número de lesiones por accidentes vehiculares y de ingresos a las salas de emergencias. No hay tal cosa como un "control local" en la política sobre el alcohol. El daño provocado por la decisión de una ciudad de modificar sus horarios de cierre salpica a todas las comunidades circundantes.

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California ya sufre alrededor de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol cada año, $35,000 millones en costos totales y $14,500 millones en costos para el estado.

ya sufre alrededor de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol cada año, millones en costos totales y millones en costos para el estado. La SB 58 subsidia y recompensa a quienes venden alcohol a altas horas de la noche a expensas de los contribuyentes.

LEA MÁS:

TOME MEDIDAS para DETENER LA SB 58: https://bit.ly/2vuTUxF o envíe el texto Justice al 313 131

CONTACTO:

Michael Scippa 415 548-0492

Jorge Castillo 213 840-3336 (en español)

Allison Simard (213) 473-7005 (oficina del concejal Koretz)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/147418/alcohol_justice_logo.jpg

FUENTE Alcohol Justice

Related Links

http://www.AlcoholJustice.org



SOURCE Alcohol Justice