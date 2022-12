El servicio SVOD de SOMOS Next sigue creciendo FLIXLATINO DISPONIBLE AHORA EN GOOGLE TV

MIAMI, 16 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- FlixLatino, el servicio de video a pedido (On Demand) por suscripción (SVOD) dirigido a los hispanos en los Estados Unidos y Puerto Rico, está disponible ahora en Google TV, una plataforma que reúne películas, programas y más contenidos de aplicaciones y suscripciones de la audiencia, organizándolos y personalizándolos. Google TV permite descubrir cosas nuevas para ver, con recomendaciones basadas en lo que ven y lo que interesa a los usuarios en las suscripciones y contenidos disponibles.

FlixLatino, (propiedad de SOMOS Next, empresa parte de SOMOS Group) ofrece una selección de contenido de alta calidad para el mercado latino, incluyendo opciones para niños en su sección controlada por padres, FlixLatino Kids. El servicio, uno de los pocos dirigidos exclusivamente a hispanos, entrega contenido tanto en opciones On Demand como lineales, adaptando su uso a las modalidades más populares. FlixLatino tiene un precio de $2,99 dólares al mes, un precio bastante atractivo frente a la competencia y especialmente en este entorno económico. El contenido de FlixLatino proviene de una variedad de países de habla hispana (México, Argentina, España, Perú, Chile, Colombia y Puerto Rico, entre otros) en todos los géneros, así como contenido de primer nivel de los mercados internacionales. La animación en su sección de niños incluye marcas tan conocidas como Pocoyo, Angelina Ballerina, Little People, Bob the Builder y otras. La disponibilidad de opciones lineales permite disfrutar de una selección de contenidos programados para facilitar el consumo y el descubrimiento.

Luis Guillermo Villanueva, COO de SOMOS Next, declaró: "estamos emocionados por este lanzamiento en Google TV. La presencia en un servicio líder con una selección de apps de calidad, pone a FlixLatino al alcance de miles de latinos, remarcando la calidad y aceptación de nuestro servicio, de nuestro contenido y de la propuesta de valor que ofrecemos. La presencia en una plataforma como Google TV en televisores inteligentes y dispositivos conectados es un factor clave de crecimiento en el futuro en este entorno dinámico, especialmente con opciones que buscan facilitar las cosas al consumidor".

El lanzamiento de FlixLatino en Google TV hace que el servicio esté disponible para una audiencia más amplia en muchos dispositivos conectados, especialmente importante para un segmento de alto puntaje en el consumo de entretenimiento, especialmente en teléfonos celulares. El servicio se actualiza continuamente con características y estrenos que lo mantienen en línea con un mercado muy competitivo.

Acerca de FlixLatino: FlixLatino es un servicio SVOD propiedad de SOMOS Next. Está dirigido a la población hispana de los Estados Unidos, ofreciendo una selección de películas, series, documentales, animación y otros géneros en español. El catálogo de películas de FlixLatino consta de estrenos de sala contemporáneos de América Latina y España, y su contenido refleja lo mejor de las producciones audiovisuales contemporáneas. El servicio agrega continuamente contenido nuevo para satisfacer las demandas de los suscriptores, incluidos los estrenos semanales. Los consumidores disfrutarán de un mundo de entretenimiento en español al alcance de su mano y pueden registrarse aquí. www.flixlatino.com

Acerca de Google TV: El entretenimiento que amas. Con un poco de ayuda de Google. Google TV reúne películas, programas, TV en vivo y más de todas tus aplicaciones y suscripciones y los organiza solo para ti. Descubre cosas nuevas para ver con recomendaciones basadas en lo que ves y lo que te interesa, de todas tus suscripciones y contenido disponible para ti. Pídele a Google que busque películas y programas, responda preguntas, controle dispositivos domésticos inteligentes y más, con tu voz. Y con la aplicación Google TV puedes mirar en cualquier lugar y en cualquier momento.

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. Google es una marca registrada de Google LLC.

CONTACT: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1969866/Flix_Latino_Logo.jpg

FUENTE SOMOS Next

SOURCE SOMOS Next