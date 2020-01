El SIGEF proporciona inclusión a Davos y una visión de apoyo para un futuro más inteligente para el mundo

Los temas a debatir serán Disruptive Technologies ("Tecnologías alborotadoras"), the Future of Finance ("El futuro de las finanzas"), the UN Sustainable Development Goals ("Los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas") y Women Empowerment ("Empoderamiento de la mujer"). "El SIGEF siempre se ha encargado de los problemas mundiales más importantes, y estamos encantados de iniciar debates de amplio nivel entorno a ellos ante la audiencia destacada de Davos. Siguiendo los pasos de esta nueva era tecnológica, buscamos contribuir a la construcción de un futuro más inteligente para el mundo a la vez que proporcionamos, en su diversidad, algunos de los actores que están liderando los cambios positivos que queremos ver", destacó Yonathan Parienti, fundador y consejero delegado de Horyou, organizador del SIGEF.

Algunos de los ponentes confirmados para el SIGEF incluyen: Karen Wilson, OECD Strategic Partnerships, Katja Iversen, directora general de Women Deliver, Charles Bendotti, vicepresidente senior de gente y cultura Philip Morris International, Jérôme Perez, responsable global de sostenibilidad de Nespresso, Ann Cairns, vicepresidenta ejecutiva de Mastercard, Christine Spite, empresaria técnica y asesora de WWF Advisor, doctor Nikolaus S. Lang, director administrativo y socio senior de Boston Consulting Group, Xiaochen Zhang, director general de FinTech4Good, Adi Mimran, Venture Partner Cyrus AI, doctor Tomabechi, empresario de innovaciones y tecnología, Vera Futorjanski, experto y asesor en innovación, Vincent Subilia, director general de la Geneva Chamber of Commerce y miembro del Geneva Parliament, Anna Kletsidou, responsable de sostenibilidad social y derechos humanos de Philip Morris International.

Organizadores y principales patrocinadores en el SIGEF de Davos:

Horyou, the Social Network for Social Good

Philip Morris International

Nespresso

Horyou Foundation

HoryouToken

Cognitive Research Labs

Más información y registro: www.sigefdavos.com.

Acerca del SIGEF:

El Social Innovation and Global Ethics Forum – SIGEF – es un evento anual internacional organizado por medio de Horyou, la Social Network for Social Good y la Horyou Foundation. Sus ediciones anteriores se celebraron en Ginebra en los años 2014 y 2015, Marrakech en 2016 (evento alterno oficial de la United Nations Conference of the Parties – COP22), Astana en 2017 (junto a la Future Energy International Expo 2017), Singapur en 2018 y Tokio en 2019. El SIGEF dispone de una alineación excepcional de ponentes y visionarios de prestigio mundial, al tiempo que ofrece oportunidades de red incomparables abogadas al impacto social y la innovación social, además de avanzar hacia los United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

