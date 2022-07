El SIMULADOR DE VUELO COMPLETO B747-400 ACTUALIZADO LLEGA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE PAN AM ESTE VERANO

MIAMI, 13 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pan Am Flight Academy anunció la adquisición de su segundo simulador de vuelo completo de nivel D Boeing 747-400. Este nuevo simulador se está trasladando desde Tailandia y se espera que llegue al puerto de Miami a finales de julio. El simulador se instalará en el nuevo centro de formación de Pan Am Flight Academy ubicado en el complejo Axis Park en Hialeah, Florida.

Este simulador B747-400 está equipado con el modelo de motor GE CF6-80c2-B1F, sistema mejorado de alerta de proximidad al suelo (EGPWS), Sistema de Navegación Aérea del Futuro (FANS) y TCAS II / 7.1. Los sistemas visuales se actualizarán al Sistema Visual EPIC de RSI. El B747-400 FFS se actualizará y cumplirá con los requisitos de los estándares técnicos de CFR parte 60, nivel D de la FAA, incluida la Directiva 2 sobre dispositivos de instrucción para simulación de vuelo (FSTD 2). Se espera que la formación en este simulador comience en el primer trimestre de 2023.

"La incorporación de este simulador complementa la inversión que estamos realizando en respuesta al aumento de la demanda de formación en nuestro sector", comentó Jeff Portanova, presidente de Pan Am Flight Academy. "En Pan Am estamos comprometidos a ofrecer variedad y flexibilidad, así como calidad y tecnología a nuestros clientes".

Este simulador complementará al simulador de nivel D Boeing 747-400 que actualmente se encuentra en servicio en el centro de entrenamiento de Pan Am Flight Academy en Miami, Florida.

Acerca de Pan Am Flight Academy

Pan Am Flight Academy es líder en formación para la aviación comercial y cuenta con más experiencia, tipos de flotas de simuladores y número de programas para la industria del servicio de aviación que cualquier otra organización dedicada a la formación. Como la única división que queda de la Pan American World Airways original, Pan Am Flight Academy ostenta un legado de instrucción que se remonta hasta los primeros días de entrenamiento de vuelo de las aerolíneas. En 1980, Pan Am American World Airways abrió su academia de vuelo en Miami, Florida, que sigue siendo la base de operaciones.

Pan Am Flight Academy

